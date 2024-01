Una mirada más compleja

La investigación, que Argüelles ha llevado a cabo junto con el catedrático de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC Hug March, ha sido publicada en abierto recientemente en la revista científica Journal of Rural Studies. Bajo el título "A relational approach to pesticide use: Farmers, herbicides, nutsedge, and the weedy path to pesticide use reduction objectives", plantea una mirada poshumanista y relacional al uso de pesticidas. "Se trata de entender las relaciones que se generan entre diversos actores en vez de intentar comprender por qué un único actor, el agricultor, hace o deja de hacer algo. Las relaciones no son unidireccionales y las motivaciones de los agricultores no son únicamente económicas. Ampliamos la mirada y observamos que las relaciones son múltiples y cambiantes. Por ejemplo, hay 'malas hierbas' a las que no les afectan los herbicidas. También hay herbicidas que perjudican a los cultivos de manera accidental", detalla la experta.

Enfocándose en el caso del Maresme, los autores trazaron cómo la juncia (Cyperus rotundus), una hierba que se reproduce a través de unos pequeños tubérculos, "ha provocado importantes cambios en el manejo de la vegetación espontánea, ya que, desde la prohibición en 2005 de un pesticida llamado bromuro de metilo, es uno de los mayores quebraderos de cabeza de los horticultores", detalla Argüelles.

Hasta el momento, añade, a la hora de regular, se ha mirado a los agricultores de una forma estática, considerando que todos toman decisiones similares y que, a su vez, esas decisiones no varían entre cultivos o épocas del año. "Tenemos que escucharlos y entender sus historias, que tienen que ver con la zona donde trabajan, con su pasado familiar, con la ecología de sus granjas, con su economía, pero también con las emociones", insiste.

Precisamente, Argüelles destaca las relaciones ambivalentes de los agricultores con los pesticidas e incluso con los técnicos y técnicas que les asesoran en cuestiones agronómicas: "Por ejemplo, el bromuro de metilo era muy efectivo, lo recomendaban muchos técnicos, pero también destrozaba el suelo. Los agricultores confiaron en los técnicos que lo recomendaron, lo que ha podido crear reticencias, aunque ahora estos tienen mucha más conciencia del impacto de los pesticidas".