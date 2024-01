Una mirada més local

En la mateixa línia, l'autora principal de l'estudi recorda que cada realitat local és molt diferent, per això els plans de reducció de pesticides s'han d'adaptar a cada regió. I aquí, diu, el paper dels tècnics, contractats per les administracions, és crucial: "Els tècnics i tècniques tenen un coneixement profund sobre les dinàmiques locals i són aquí per ajudar la pagesia i millorar la sostenibilitat de l'agricultura. Crec que haurien d'estar molt més involucrats a l'hora de pensar com es desenvolupen aquests plans a cada regió."

Una mirada més àmplia

Així mateix, Argüelles subratlla que l'ús de pesticides no és una activitat aïllada i que no es pot resoldre de manera independent, sinó que s'ha d'actuar conjuntament sobre altres problemes relacionats que afecten l'agricultura: "L'ús de pesticides s'ha d'entendre com a part d'un sistema agrícola precari en què els pagesos tenen, en general, poc poder de decisió sobre els seus negocis."

Les institucions públiques, adverteix, encara han de treballar molt per facilitar el canvi a una agricultura sense pesticides i deixar de subsidiar indirectament la indústria dels pesticides. "No és fàcil per a la pagesia canviar de clients o de maquinària, però què passaria si s'establís una norma que indiqués que totes les escoles han de menjar productes orgànics? O, què passaria si el consell comarcal de cada regió posés a la disposició dels pagesos sistemes mecànics de desherbatge?", il·lustra Argüelles.

De la platja al camp, una idea original

En aquest sentit, l'experta posa com a exemple una iniciativa de treball conjunt entre pagesos i tècnics. "Va ser una idea que va sorgir d'una Agrupació de Defensa Vegetal (ADV). Se'ls va acudir que la màquina que s'empra per netejar la sorra de la platja, que funciona com un tamís, podria servir per filtrar els tubercles de la castanyola. Quan vaig fer les entrevistes, uns quants pagesos convencionals l'havien provat i els feia el pes. Aquesta iniciativa demostra que la pagesia està oberta i veu la necessitat de provar mètodes nous més enllà dels productes químics", ressalta.

Els riscos d'un futur incert

Durant les entrevistes, la investigadora va recollir l'estat d'ànim dels horticultors: "Se senten abandonats, pateixen precarietat econòmica i veuen molt difícil la gestió de les males herbes, tot plegat acaba influint en com miren les administracions, la tecnologia o els tècnics. Estan preocupats per la manca de relleu generacional."

Tot això, remarca Argüelles, comporta riscos importants: "Si tota aquesta gent es jubila sense relleu, qui comprarà o llogarà les terres? Probablement, grans empreses. Això té implicacions socials, ambientals, en la biodiversitat... Els pagesos estan mantenint el paisatge i fent conreus molt diversos. Vist des d'una lògica purament econòmica, tal vegada no és el més eficient. Potser és més rendible treballar moltes hectàrees amb el mateix cultiu. Però, com més homogeni és el cultiu, més necessites els pesticides."

La investigadora tem que, amb la marxa d'aquests horticultors, es perdi un patrimoni cultural i de coneixement fonamental, cosa que no ajudarà a afrontar el canvi climàtic. "Aquests pagesos saben quines varietats utilitzar i com canviar-les, perquè ells ja s'han hagut d'adaptar. Perdre aquest coneixement per falta de relleu generacional posa en risc el que vingui després. Amb el canvi climàtic, aquest coneixement local encara és més important", conclou. Aquest és, precisament, el focus d'un nou projecte de recerca de la UOC, finançat fa poc per la Fundació La Caixa, i del qual Argüelles és la investigadora principal.

