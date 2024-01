Importante aunque insuficiente avance en las universidades españolas

Según el último Ranking CYD, un indicador para medir el rendimiento del sistema universitario español, el 57 % de las universidades españolas dispone de servicios o programas sobre salud sexual y reproductiva. En la última década, son centenares las universidades que han ido adoptando y desarrollando este tipo de programas sobre salud sexual en los cinco continentes, unos servicios que, aunque han supuesto un importante avance, aún pueden mejorarse.

Los autores proponen estrategias como la implementación de programas integrales de educación sexual en la universidad para fomentar la práctica de sexo seguro. Por ejemplo, crear espacios para discutir temas relacionados con la sexualidad en los que puedan promoverse de manera continua servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y confidenciales para el estudiantado.

El equipo investigador concluye el estudio apuntando que las tecnologías digitales pueden ser una herramienta fundamental para llegar a un público más amplio y diverso. Como ejemplos, proponen la utilización de aplicaciones móviles diseñadas en colaboración con la juventud o la creación de grupos específicos de consulta en sistemas de mensajería, además de campañas que combinen material audiovisual diseñado colaborativamente por la juventud para plataformas como TikTok e Instagram.

Esta investigación de la UOC favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 3, salud y bienestar; 4, educación de calidad; 5, igualdad de género, y 10, reducción de las desigualdades.

