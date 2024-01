Important encara que insuficient avanç a les universitats espanyoles

Segons l'últim Rànquing CYD, un indicador per mesurar el rendiment del sistema universitari espanyol, el 57 % de les universitats espanyoles disposa de serveis o programes sobre salut sexual i reproductiva. En l'última dècada, són centenars les universitats que han anat adoptant i desenvolupant aquesta mena de programes sobre salut sexual en els cinc continents, uns serveis que, encara que han suposat un avanç important, encara es poden millorar.

Els autors proposen estratègies com ara la implementació de programes integrals d'educació sexual a la universitat per fomentar la pràctica de sexe segur. Per exemple, crear espais per discutir temes relacionats amb la sexualitat en els quals es puguin promoure de manera contínua serveis de salut sexual i reproductiva accessibles i confidencials per l'estudiantat.

L'equip investigador conclou l'estudi apuntant que les tecnologies digitals poden ser una eina fonamental per arribar a un públic més ampli i divers. Com a exemples, proposen la utilització d'aplicacions mòbils dissenyades en col·laboració amb la joventut o la creació de grups específics de consulta en sistemes de missatgeria, a més de campanyes que combinin material audiovisual dissenyat col·laborativament per la joventut per plataformes com ara TikTok i Instagram.

Aquesta recerca de la UOC afavoreix els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar; 4, educació de qualitat; 5, igualtat de gènere, i 10, reducció de les desigualtats.

Article de referència:

Armayones Ruiz M., Pinto E. L., Figueroa O., Robles N., Prehn D. L., Riquelme F. V. i Anselmi G. D. Barriers and facilitators for safe sex behaviors in students from universidad de Santiago de Chile (USACH) through the COM-B model. A: BMC Public Health [en línia]. Vol. 23, núm. 1, pàg. 677. Disponible a: https://doi.org/10.1186/s12889-023-15489-y

Contacte per a premsa

Sònia Armengou Casanovas

sarmengouc@uoc.edu

+34 619 413 823

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.