Lenguaje, desarrollo y sociedad: cómo asegurar un futuro inclusivo para niños y niñas con TDL

El lenguaje es un sistema complejo y es la herramienta fundamental de comunicación que conecta a los seres humanos con el mundo y con los demás. A través de este, las personas pueden expresar pensamientos, emociones, ideas y conceptos. Sin embargo, esta posibilidad puede convertirse en un gran desafío para algunos niños y niñas con TEL/TDL.

Para el investigador Llorenç Andreu Barrachina, catedrático de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y líder del Grupo de Investigación en Cognición y Lenguaje (GRECIL), adherido al NeuroDevelop eHealth Lab del eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), "el TEL/TDL es un trastorno primario del lenguaje, es decir, la afectación del lenguaje no se deriva de otro trastorno (no hay una discapacidad auditiva o una discapacidad intelectual que cause las dificultades) y afecta a la estructura lingüística, a los elementos como la morfosintaxis, el vocabulario, la pragmática e incluso la fonología".

Aunque en América Latina no existen datos específicos sobre la tasa de incidencia de trastornos del lenguaje en niños y niñas en edad escolar, cada día es más claro que comprender sus causas, características y posibilidades de tratamiento, así como diagnosticarlo a tiempo, es esencial para garantizar un desarrollo óptimo en quienes lo presentan.