Llenguatge, desenvolupament i societat: com assegurar un futur inclusiu per a nens i nenes amb TDL

Explorant el trastorn específic / del desenvolupament del llenguatge (TEL/TDL)

L'investigador Andreu comenta que encara són desconegudes les causes d'aquest trastorn. "Hi ha hagut diferents aproximacions, diferents hipòtesis, però no se'n coneix una causa unívoca que realment expliqui la dificultat. Els estudis actuals parlen més d'una multicausalitat, és a dir, diferents aspectes de naturalesa neurològica que impacten en les habilitats cognitives", afirma.

Quant als criteris per identificar el trastorn, aquest es diagnostica fent servir proves d'avaluació del llenguatge. "Normalment, es combinen proves d'avaluació del llenguatge, diguem-ne, estandarditzades, amb d'altres, potser, més subjectives, com ara registres de la parla. També és important fer una entrevista a les famílies, veure'n el context comunicatiu, conèixer la història clínica del nen, i amb aquest conjunt de dades es pot emetre un diagnòstic", emfatitza l'investigador de la UOC. Respecte d'això, també ressalta la importància de detectar en els nens si tenen dificultats o no. Per exemple, entre els dos i els tres anys, es pot evidenciar que un nen té complicacions per parlar i entendre el seu entorn, la qual cosa no vol dir que sigui un cas de TEL/TDL, però sí que es pot realitzar el degut procés i, posteriorment, fer un diagnòstic. És a dir, com més precoç és la detecció, més beneficis genera en el nen la intervenció per ajudar-lo a desenvolupar al màxim les seves habilitats lingüístiques i comunicatives.