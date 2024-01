La inteligencia artificial: ¿ángel o demonio?

Aprender o evaluar, ¿qué es más importante?

Ahora, hablando del proceso de evaluar, esta es quizás la más grande de las preocupaciones: ¿cómo evaluar? Efectivamente, en un entorno virtual esto puede ser complejo, pero por esto mismo es necesario cambiar los mecanismos de evaluación, reformular o reimaginar cómo hacerlo. En este sentido, el profesor Sangrà reflexiona sobre lo siguiente: "A mí me preocupa, más que la evaluación, el cómo vamos a hacer aprender a nuestros estudiantes. Esa es nuestra misión, eso es lo que estamos obligados a hacer. Por lo tanto, si la inteligencia artificial ayuda a que nuestros estudiantes puedan aprender más y mejor, el evaluarlos tendría que ser un elemento secundario. Y no vamos a cambiar un sistema de aprendizaje si no cambiamos el cómo evaluamos. Yo creo que este es el reto probablemente más importante que tenemos delante las instituciones que nos dedicamos a enseñar".

La educación está obligada a replantearse las metodologías de aprendizaje y a usar la tecnología como un apoyo para ese cambio. Los avances tecnológicos están obligándonos a cambiar los planteamientos tradicionales en los que se sostiene la educación, desde el contenido y el currículo hasta la forma de evaluar, porque hay cosas que probablemente no tiene sentido que se enseñen ahora, dado que ya las realizan las máquinas, o hay otras que pueden ser más importantes, más necesarias. Frente a eso, el profesor Sangrà indica: "No tiene sentido que nos mantengamos enseñando las mismas cosas, de la misma forma y evaluándolas de la misma manera, porque la sociedad está exigiéndonos que avancemos, que cambiemos y que innovemos en las propias metodologías, que las modernicemos y que nos apoyemos en la tecnología para ello, porque seguramente puede ser un aliado muy valioso".

La educación del futuro puede trascender las limitaciones tradicionales y abrir las puertas a un mundo de posibilidades para cada estudiante, sin excepción, teniendo en cuenta que "hay un elemento muy importante, y es que el tutor inteligente no tiene capacidad emocional para empatizar con el estudiante, y eso seguramente —por ahora— solo puede hacerlo otra persona. Es decir, que el aspecto emocional siempre estará vinculado a las personas, y las IA pueden ayudarnos a resolver otros aspectos. No obstante, insisto, quizás a futuro haya una solución para esto, ya que el cambio en todos estos desarrollos es rápido", afirma el profesor.

¿La inteligencia artificial es ángel o demonio?

Frente a este cuestionamiento, el experto Sangrà es contundente en su respuesta: "Es o será lo que nosotros queramos que sea. Será ángel si sabemos aprovecharla al máximo en beneficio de la educación, pero puede llegar a ser un demonio si nos dejamos pisotear o arrastrar por ella. Será lo que queramos que sea, el problema es: ¿sabemos lo que queremos que sea? Si somos capaces de dar respuesta a esta pregunta, después de reflexionar al respecto, yo estoy seguro de que al final puede llegar a ser un ángel. Pero, bueno, en estos momentos, yo todavía no daría una respuesta definitiva".