La intel·ligència artificial: àngel o dimoni?

Una IA de tots i per a tots

Actualment, la UNESCO fa una crida a adoptar un enfocament de la "IA per a tots" centrat en l'ésser humà i en la lluita contra les desigualtats en l'accés al saber, a la recerca i a la diversitat de les expressions culturals, evitant accentuar les diferències tecnològiques entre els països i dins d'aquests.

Davant d'aquests escenaris, és imprescindible que els professors treballin en sinergia amb la IA i amb altres professionals per crear un entorn més dinàmic, recordant que les fortaleses de la IA i les habilitats humanes exerceixen un paper rellevant en el desenvolupament dels joves, i modelen així un futur educatiu prometedor i visionari. Per a l'expert Sangrà, "sembla que tot ha de ser innovació i res més, però la innovació s'ha de basar en la recerca, en allò que ens mostra evidències de funcionament certes. Per tant, investigadors, educadors, desenvolupadors i innovadors han de treballar conjuntament. L'educació ha deixat de ser una missió individual per convertir-se en una missió grupal. És un treball en equip que no es pot entendre d'una altra manera, i si volem aprofitar els beneficis o potencialitats que qualsevol tecnologia ens pot aportar, hem de treballar en equip per aconseguir una millor educació per a tothom".

Els desenvolupaments tecnològics en l'educació han de tendir a la millora de les capacitats humanes i la protecció dels drets d'aquests amb l'objectiu d'una òptima i equilibrada col·laboració entre els humans i les màquines, l'aprenentatge i el desenvolupament sostenible. Sent així, el procés de formació no ha de ser només una tasca que ha de complir l'estudiant, sinó que també ha de ser motivació per als professors i fins i tot els pares de família, ja que, així com qualsevol canvi és difícil i genera un rebuig inicial, tots els actors educatius, començant pels docents, necessiten formar-se de manera constant per anar a l'una amb els canvis tecnològics i socials i, d'aquesta manera, preparar els seus estudiants per fer d'aquests avenços un aliat en la seva carrera cap als seus objectius. "Necessitaran entendre què és la intel·ligència artificial, com funciona, de quina manera la podem utilitzar en el nostre propi benefici. Jo sé que els professors són persones intel·ligents que tenen un coneixement valuós per al conjunt de la societat. Ho superaran, seran capaços d'utilitzar aquests mecanismes tecnològics en benefici de la seva pròpia docència i de l'aprenentatge dels estudiants", emfatitza el professor.

Cada avenç tecnològic comporta certs desafiaments que, amb el pas del temps, han estat superats. Va passar amb l'arribada de la calculadora, quan es creia que, per causa d'ella, les persones perdrien la seva capacitat de comptar, o amb l'aparició de la Viquipèdia, que es pensava que les persones ja no aprendrien a escriure o a analitzar, perquè ho copiarien tot. Tanmateix, tot això es continua fent i s'ha apropiat com a habilitat humana. Passa el mateix amb la intel·ligència artificial, la qual és simplement un element més tecnològic al qual la societat s'ha d'adaptar a través dels processos de formació.