Muchos gais, pocas lesbianas

Con respecto a la orientación sexual, la profesora de la UOC destaca que diecinueve de los treinta personajes no heterosexuales estudiados son gais, mientras que solo nueve son lesbianas. "Según el Barómetro Control 2017, en España hay un 10 % de personas no heterosexuales. Si bien no hemos podido saber la orientación sexual de todos los personajes de las series estudiadas, entre los que sí que hemos podido analizar hay un 8,8 % de personas con una orientación sexual diferente a la heterosexual. Podríamos pensar, pues, que a pesar de que están infrarrepresentadas, el valor se acerca a la realidad. Pero un 63,3 % de estos personajes son gais hombres cis, el 30 % son lesbianas mujeres cis y solo hemos encontrado un 6 % de casos con otras orientaciones sexuales", concreta Angulo Brunet.

En este sentido, la investigadora advierte que las plataformas de reproducción en continuo tienen mucho trabajo por delante si quieren normalizar los colectivos LGBTIQA+ en sus producciones: "A menudo oímos que hacen esfuerzos para incluir a estas personas, pero más allá de mirar si el global está cubierto, hemos visto que es importante analizar cómo se las representa".

Con todo, se muestra optimista: "Desde que empezó el proyecto, se ha avanzado mucho en la representación de diversidades en las series. Es probable que si repitiéramos el estudio en el último año, afortunadamente la imagen sería diferente. Las plataformas de reproducción en continuo han abierto la puerta a poder ofrecer contenido que da respuesta al contexto social en el que vivimos. Series que generan preguntas e inquietudes en el espectador. Series que permiten que personas LGBTIQA+, cuando consumen audiovisuales, puedan verse representadas en la pantalla. Es muy importante seguir avanzando en esta línea, y sobre todo es fundamental incluir otras realidades que no sean solo los hombres cis homosexuales cuando hablamos de personas LGBTIQA+", apunta.

Angulo Brunet trabaja ahora en tres experimentos para estudiar los estereotipos hacia gais, hacia lesbianas y hacia personas trans: "Queremos dar un paso más para entender cómo la representación de estas personas puede afectar a la audiencia de audiovisuales", avanza.

Este proyecto de investigación contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 5, Igualdad de género, y 10, Reducción de las desigualdades.

Artículo de referencia:

González-de-Garay, B., Marcos-Ramos, M. & Angulo-Brunet, A. LGBT+ Characters in Original Spanish Video-on-Demand Series. Sexuality & Culture 27, 786–804 (2023). https://doi.org/10.1007/s12119-022-10038-y

Representación LGBTIQ+ en la ficción seriada española y eficacia en la reducción de prejuicios por orientación sexual e identidad de género (LGBTIQ+ PANTALLAS/ LGBTIQ+ screens PID2019-110351RB-I00)

