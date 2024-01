Des d'Antidisturbios a Merlí: Sapere aude, passant per Patria, Física o química o Veneno, tres investigadores de la Universitat de Salamanca i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han analitzat l'orientació sexual, la identitat de gènere i altres aspectes dels personatges de 38 sèries de producció espanyola emeses en línia entre 2020 i 2021. L'objectiu era conèixer les principals característiques dels personatges LGBT+ en comparació amb les de la resta, per tenir una base de treball sobre la qual estudiar la representació d'aquest col·lectiu a les ficcions seriades espanyoles i la seva repercussió social. I els primers resultats són clars. A les sèries, hi falten dones cis, és a dir, dones que van ser assignades al sexe femení en néixer, que són més de la meitat de la població espanyola i només un 38,9 % a les ficcions. Hi manquen homes trans, persones que van ser assignades al sexe femení en néixer, però amb una identitat de gènere masculina. I també hi falten persones no binàries, és a dir, amb identitats o expressions de gènere diverses, o bé amb cossos considerats no normatius.

La investigació, publicada en obert i en línia el novembre del 2022, i en paper aquest estiu, es va dur a terme abans de l'aprovació de l'anomenada Llei trans i considerant la denominació LGBT+, que actualment s'ha ampliat fins a LGBTIQA+. Tot plegat, dos canvis que poden influir en les noves produccions, com explica una de les autores de l'estudi, Ariadna Angulo Brunet, investigadora del grup Epi4health dels Estudis de Ciències de la Salut i vinculat a l’eHealth Center de la UOC i professora lectora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació: "Hi ha antecedents que mostren com el fet de reconèixer el matrimoni entre persones del mateix gènere l'any 2005 va fer que, a la televisió, es modifiqués l'estratègia a l'hora de representar l'homosexualitat, oferint una imatge més positiva d'aquestes persones. Avui, la producció audiovisual i les formes de consum han canviat, però podríem esperar que també es vagi introduint una visió més favorable de les persones trans després de l'aprovació de la nova llei. De fet, una de les troballes del nostre estudi ha sigut que no s'ofereix una representació positiva de les persones trans".

Angulo Brunet ha dut a terme l'anàlisi juntament amb les investigadores de la Universitat de Salamanca Beatriz González de Garay i María Marcos Ramos. L'article s'emmarca en un projecte de recerca internacional anomenat LGBTIQ+ screens. Aquest projecte, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, té l'objectiu d'estudiar, entre el 2019 i el 2024, tres aspectes de les sèries de producció espanyola: les característiques dels personatges LGBTIQ+; com aquests poden ajudar a reduir els prejudicis, i quines accions educatives es poden engegar per contribuir-hi. A més de les tres investigadores anteriors, hi treballen especialistes de les universitats Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra, de Múrcia, Rey Juan Carlos i Nacional de Singapur, així com professionals freelance de Brasil i Sèrbia.