"Las prácticas de ciencia abierta no conducen a una pérdida de originalidad ni amenazan la integridad de la obra, pero todavía queda camino para conseguir que la apertura de todo el proceso editorial sea completa, sobre todo en cuanto a los procesos de evaluación y a los preprints", apunta la investigadora del CSIC Remedios Melero.

A pesar de la detección de estas barreras, el futuro de la ciencia abierta en España invita al optimismo. La estrategia nacional de ciencia abierta aprobada este año por el Ministerio de Ciencia e Innovación implica que esta práctica tendría que seguir evolucionando a buen ritmo, con nuevos elementos y debates encima de la mesa gracias al apoyo gubernamental.

Del 23 al 29 de octubre se celebra la Semana Internacional del Acceso Abierto , una iniciativa que promueve el acceso y la difusión de la investigación académica de forma abierta, este año bajo el lema Community over commercialization. La UOC se suma, año tras año, a esta cita con una serie de propuestas para sensibilizar y fomentar la ciencia abierta entre la propia comunidad universitaria.

El compromiso de nuestra universidad con el conocimiento abierto garantiza la calidad, el rendimiento y el impacto de su investigación. La UOC, además de crear un grupo operativo de Ciencia Abierta, dentro de la Vicegerencia de Investigación y Transferencia, hace una apuesta decidida por el conocimiento abierto, una dimensión integral más allá de la ciencia, que incluye los recursos de aprendizaje o los procesos de innovación abierta. Una estrategia que se recoge en el Plan de acción Conocimiento Abierto de la UOC , diseñado y ejecutado de forma participativa por equipos académicos y de gestión de la universidad. Desde que se aprobó el Plan en 2019, el repositorio institucional en abierto —el O2 Repositorio UOC — ha doblado los artículos académicos, y tanto el número de recursos de aprendizaje como la cantidad de trabajos finales del estudiantado disponibles en abierto han aumentado casi un 40 %. El 100 % de las revistas académicas de la UOC son de acceso abierto.

La UOC también participa activamente en los diversos foros internacionales que impulsan la ciencia abierta, entre los que destaca el reciente nombramiento de Pastora Martínez Samper , comisionada para la acción internacional de la UOC, como copresidenta del grupo de expertos de ciencia abierta de la European University Association .

Melero, R.; Boté-Vericad, J.; López-Borrull, A. 2023. "Perceptions regarding open science appraised by editors of scholarly publications published in Spain". Learned Publishing 36 (178-193). DOI: https://doi.org/10.1002/leap.1511.

