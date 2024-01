Els editors de les revistes científiques espanyoles tenen una clara predisposició cap a la ciència oberta, però encara troben barreres per aplicar les pràctiques sobre les quals es fonamenta. Aquesta és una de les conclusions principals de l'estudi " Perceptions regarding open science appraised by editors of scholarly publications published in Spain ", coliderat per Alexandre López Borrull , professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i investigador del grup GAME de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i per Remedios Melero, investigadora de l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments (IATA), del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

La ciència oberta és un moviment que combina diferents pràctiques per fer que el coneixement científic sigui accessible a tothom i pugui ser reutilitzable per altres investigadors, amb la finalitat d'augmentar l'intercanvi d'informació i les col·laboracions científiques en benefici del conjunt de la societat. Això implica obrir els processos de creació, avaluació i comunicació del coneixement científic més enllà de la comunitat científica tradicional, i "els editors de les revistes especialitzades poden exercir una influència considerable mitjançant la implementació o no de directrius i polítiques editorials que afavoreixin aquest procés", explica Alexandre López.

L'estudi ha partit d'una enquesta als editors de les revistes científiques indexades al directori Dulcinea, un projecte que té com a objectiu conèixer les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte a l'accés als seus arxius, els drets d'explotació i les llicències de publicació. D'acord amb les respostes de 420 editors de revistes científiques espanyoles, el seu suport a la ciència oberta és evident, però no sempre es tradueix en accions de suport a causa de les preocupacions que tenen sobre les possibles repercussions de la implementació total dels seus mètodes.

Els resultats indiquen que el 92 % de les capçaleres són revistes d'accés obert, un dels pilars de la ciència oberta, perquè implica que qualsevol usuari amb accés a internet pot accedir a un article, llegir-lo, desar-lo, emprar-lo i fer-ne mineria de dades. En canvi, les altres pràctiques pròpies de la ciència oberta no tenen tanta adhesió per part dels editors. Només el 16 % de les revistes disposen d'una política sobre la disponibilitat de les dades de recerca subjacents, i poques ofereixen directrius clares sobre com citar i posar a lliure disposició el conjunt de dades de les recerques.

En una proporció similar, només el 15 % de les revistes permeten l'enviament d'articles que prèviament s'han dipositat en un repositori de preprints. Els preprints són articles científics que es pengen a un servidor sense que hagin estat revisats per altres científics ni acceptats per una revista, una pràctica que es va accentuar durant la pandèmia per accelerar l'arribada de les recerques en medicina i salut pública. "Entre d'altres factors, aquesta reticència a permetre que els preprints estiguin disponibles es pot deure al fet que, per una qüestió de mètriques, els editors volen que els autors i els lectors llegeixin i citin els continguts publicats a les seves revistes", explica Remedios Melero.