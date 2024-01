La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), junto con un conjunto de cuatro instituciones europeas más —Universidad de Dokuz Eylul (Turquía), Universidad del Minho (Portugal), Universidad de Kastamonu (Turquía) y Centrul Pentru Promovarea Invatatarii Permanente Timisoara Asociatia (Rumanía)—, participa en el proyecto europeo Erasmus+ Empowering Digital Competences of Teachers with Designing Digital Learning Materials Through Gamification (Empower Digi Teach), hasta el 2025.

El objetivo del proyecto es mejorar las competencias del profesorado en el desarrollo de recursos efectivos e innovadores, tarea de vital importancia en un entorno cada vez más digitalizado. Además, varios estudios han concluido que en el ámbito educativo los estudiantes han percibido la falta de competencias digitales en el profesorado, un aspecto en el que este proyecto en el que participa la UOC quiere incidir.

Según un estudio de Eurydice de 2021, más del 53 % de los profesores de los países de la OCDE utilizan las tecnologías digitales en trabajos y proyectos de clase. Informes internacionales de la OCDE y TALIS publicados en 2020 concluían que los profesores no estaban muy preparados para integrar la tecnología en el aprendizaje y no tenían la posibilidad de desarrollar recursos de aprendizaje digitales para integrarlos en la enseñanza.