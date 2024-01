La Universitat Oberta de Catalunya (UOC), juntament amb un conjunt de quatre institucions europees més —Universitat de Dokuz Eylul (Turquia), Universitat del Minho (Portugal), Universitat de Kastamonu (Turquia) i Centrul Pentru Promovarea Invatatarii Permanente Timisoara Asociatia (Romania)—, participa en el projecte europeu Erasmus+ Empowering Digital Competences of Teachers with Designing Digital Learning Materials Through Gamification (Empower Digi Teach), fins al 2025.

L'objectiu del projecte és millorar les competències del professorat en el desenvolupament de recursos efectius i innovadors, tasca de vital importància en un entorn cada cop més digitalitzat. A més a més, diversos estudis han conclòs que en l'àmbit educatiu els estudiants han percebut la manca de competències digitals en el professorat, un aspecte en què aquest projecte en què participa la UOC vol incidir.

Segons un estudi d'Eurydice del 2021, més del 53 % dels professors dels països de l'OCDE utilitzen les tecnologies digitals en treballs i projectes de classe. Informes internacionals de l'OCDE i TALIS publicats el 2020 concloïen que els professors no estaven ben preparats per integrar la tecnologia en l'aprenentatge i no tenien la possibilitat de desenvolupar recursos d'aprenentatge digitals per integrar-los en l'ensenyament.