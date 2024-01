ChatGPT, la herramienta de inteligencia artificial (IA) generativa que se lanzó a finales de 2022, ya es usada por millones de internautas españoles. Según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que se hizo pública el pasado mes de julio, uno de cada dos usuarios ya lo ha probado. Sin embargo, solo un 11 % dice usarlo con frecuencia, y el porcentaje baja al 3 % cuando la pregunta es si se usa a diario.

Una de las razones de que su uso no se haya popularizado más es que los internautas no se fían de la información: el 24 % de los encuestados alegan "falta de confianza en las respuestas generadas" como respuesta a la pregunta de por qué no lo utilizan. Y es que, como explica Josep Curto, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, "en ningún caso, debemos considerar que ChatGPT es infalible". "De hecho, por construcción, al ser un sistema generativo, puede introducir errores, llamados frecuentemente alucinaciones, en un claro caso de antropomorfismo", explica.

En su opinión, aunque ChatGPT y las herramientas similares pueden incrementar la productividad en múltiples tareas, es necesario conocer las limitaciones y los errores de este tipo de sistemas. "Algunos de los errores más frecuentes de ChatGPT son de profundo calado y pueden afectar significativamente a las respuestas que proporciona", afirma Curto. Entre estos errores, el experto destaca el hecho de describir de forma incorrecta hechos verificables, generar respuestas incompletas, responder a todo tipo de preguntas aunque no conozca la respuesta y hacerlo de una forma convincente, introducir más errores en idiomas que no son el inglés, detallar el proceso "supuestamente" utilizado para generar una respuesta a pesar de que sea imposible, razonar matemáticamente, y proporcionar respuestas no éticas o con sesgos humanos, técnicos o sistémicos.

Por esta razón, aunque los creadores de modelos grandes de lenguaje o LLM (en este caso, OpenAI) actualicen cada cierto tiempo el sistema para introducir mejoras y reducir algunos de estos errores en la medida de lo posible, es necesario ser conscientes de ellos. Por lo tanto, los expertos recomiendan confirmar las respuestas con otras fuentes fiables, incrementar el conocimiento respecto al dominio ligado a la pregunta para poder reconocer fallos y también sesgos, y usar la herramienta como generador de plantillas sobre la que construir la respuesta buscada en lugar de aceptarla directamente. "En resumen, es necesario tomar las respuestas de ChatGPT u otros sistemas como una fuente adicional que puede proporcionar información sesgada, incorrecta o incluso ficticia, y debemos comprobar la fiabilidad de los datos obtenidos", advierte Josep Curto. El experto añade que, si se mantiene el enfoque generativo de los sistemas actuales, los posibles errores continuarán al menos a medio plazo.

"Para sacar el máximo partido de ChatGPT, es recomendable conocer en detalle qué puede hacer esta herramienta, aprender cómo crear mejores preguntas (lo que se conoce como prompt engineering), identificar una colección de fuentes fidedignas suficientemente amplia para validar las respuestas y desarrollar un espíritu crítico para seguir aprendiendo", indica el profesor de la UOC.