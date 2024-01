ChatGPT, l'eina d'intel·ligència artificial (IA) generativa que es va llançar a finals del 2022, ja és utilitzada per milions d'internautes espanyols. Segons una enquesta de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) que es va fer pública el juliol passat, un de cada dos usuaris ja l'ha provat. No obstant això, només un 11 % diu que fa servir l'eina amb freqüència, i el percentatge baixa al 3 % quan la pregunta és si s'empra diàriament.

Un dels factors que expliquen que l'ús de ChatGPT no s'hagi popularitzat més és que els internautes no confien en la informació que ofereix: el 24 % dels enquestats al·leguen "falta de confiança en les respostes generades" com a resposta a la pregunta de per què no el fan servir. I és que, com explica Josep Curto, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, "en cap cas, hem de considerar que ChatGPT és infal·lible". "De fet, per construcció, com que es tracta d'un sistema generatiu, pot introduir errors, anomenats sovint al·lucinacions, en un clar cas d'antropomorfisme", explica.

Segons Curto, tot i que ChatGPT i les eines similars poden incrementar la productivitat en múltiples tasques, cal conèixer les limitacions i els errors d'aquesta mena de sistemes. "Alguns dels errors més freqüents de ChatGPT són molt importants i poden afectar significativament les respostes que proporciona", afirma Curto. Entre aquests errors, l'expert destaca el fet de descriure de manera incorrecta fets verificables, generar respostes incompletes, respondre a tota mena de preguntes encara que no sàpiga la resposta i fer-ho de manera convincent, introduir més errors en idiomes que no són l'anglès, detallar el procés "suposadament" emprat per generar una resposta encara que sigui impossible, raonar matemàticament, i proporcionar respostes no ètiques o amb biaixos humans, tècnics o sistèmics.

Per aquesta raó, tot i que els creadors de models grans de llenguatge o LLM (en aquest cas, OpenAI) actualitzin cada cert temps el sistema per introduir millores i reduir alguns d'aquests errors en la mesura possible, cal ser-ne conscients. Per tant, els experts recomanen confirmar les respostes amb altres fonts fiables, augmentar el coneixement respecte a l'àmbit relacionat amb la pregunta per poder reconèixer errades i biaixos, i fer servir l'eina com un generador de plantilles que ens permetin construir la resposta que busquem en lloc d'acceptar-la directament. "En resum, hem de fer servir les respostes de ChatGPT o altres sistemes com una font addicional que pot proporcionar informació esbiaixada, incorrecta o fins i tot fictícia, i hem de comprovar la fiabilitat de les dades obtingudes", adverteix Josep Curto. L'expert afegeix que, si es manté l'enfocament generatiu dels sistemes actuals, els possibles errors continuaran almenys a mitjà termini.

"Per treure el màxim profit de ChatGPT, és recomanable conèixer detalladament què pot fer aquesta eina, aprendre a crear preguntes més precises (el que es coneix com a prompt engineering), identificar una col·lecció de fonts fidedignes prou àmplia per validar les respostes i desenvolupar un esperit crític per continuar aprenent", indica el professor de la UOC.