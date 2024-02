Este proyecto de investigación, financiado por la UOC, favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), concretamente el número 4, educación de calidad.

Artículos de referencia

Ortega-Ochoa, E., Quiroga Pérez, J., Arguedas, M., Daradoumis, T., & Marquès Puig, J. M. (2024). The effectiveness of empathic chatbot feedback for developing computer competencies, motivation, self-regulation, and metacognitive reasoning in online higher education. Internet of Things. https://doi.org/10.1016/j.iot.2024.101101

Ortega-Ochoa, E., Arguedas, M. y Daradoumis, T. (2023). Empathic pedagogical conversational agents: A systematic literature review. British Journal of Educational Technology, 00, 1–24. https://doi.org/10.1111/bjet.13413

UOC R&I



La investigación e innovación (I+i) de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo XXI mediante el estudio de la interacción de la tecnología y las ciencias humanas y sociales, con un foco específico en la sociedad red, el aprendizaje en línea y la salud digital.

Los más de 500 investigadores e investigadoras y más de 50 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC, un programa de investigación en aprendizaje en línea (e-learning research) y dos centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3) y el eHealth Center (eHC).

La universidad impulsa, también, la innovación en el aprendizaje digital a través del eLearning Innovation Center (eLinC), y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento de la comunidad UOC con la plataforma Hubbik.