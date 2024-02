La intel·ligència artificial i les tecnologies de processament del llenguatge natural impulsen de manera definitiva l'ús dels agents de conversa pedagògics amb capacitats empàtiques. Es tracta d'eines virtuals (un xatbot, per exemple) amb habilitats per evocar una reacció empàtica en l'estudiant mentre afavoreixen el desenvolupament de les seves competències. Pel fet d'estar sempre disponibles i ser cada vegada més eficaços en el suport a alumnes i professors, aquestes tecnologies creixen amb força, especialment per millorar i personalitzar l'experiència d'aprenentatge en línia. No obstant això, atesa la novetat, encara no hi ha cap base de coneixement científic àmplia sobre l'aplicació d'aquestes plataformes en el camp educatiu. Per aquest motiu, una recerca d'Elvis Ortega-Ochoa, investigador predoctoral del grup SMARTLEARN de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha establert les bases sobre els principis que regeixen aquestes tecnologies.

La recerca, publicada en obert, —en què també han participat la investigadora postdoctoral de la UOC Marta Arguedas i el professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC Thanasis Daradoumis— ha analitzat més d'un miler d'estudis i articles sobre la matèria per fer una revisió científica dels més destacats i extreure conclusions útils per al desenvolupament d'aquests agents, com ara quins són els principis de disseny que cal tenir en compte a l'hora de crear-los.

"Els agents de conversa haurien de tenir dues de les grans habilitats que els docents posen en pràctica en qualsevol procés d'ensenyament i aprenentatge: detectar i regular les emocions per diferents mitjans i respondre a l'estat emocional de l'estudiant mentre es progressa en la construcció intel·lectual i el desenvolupament de les seves habilitats", explica Elvis Ortega-Ochoa, que fa la tesi doctoral amb el programa de doctorat d'Educació i TIC (E-learning) .

El treball també proporciona una descripció general, completa i actualitzada dels dissenys de recerca utilitzats per a la implementació d'aquests agents. A més, examina els factors que influeixen en la seva eficàcia en l'àmbit educatiu, i també avalua els tipus de retroalimentació que milloren l'impacte del camp empàtic en els resultats de l'aprenentatge.