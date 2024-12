La victoria de Trump en los Estados Unidos ha tenido que ver, enormemente, con el voto masculino. En las elecciones norteamericanas, hemos visto una diferencia en los patrones de voto basados en el género que afecta a todos los grupos demográficos. ¿A qué se debe esto?

No soy experto en política estadounidense, pero creo que hay varios factores en juego. No ha sido solo una victoria decisiva de Trump, también debemos tener en cuenta que Biden, y en particular Kamala Harris, no han tenido resultados tan fuertes como podrían haber tenido.

Desde una perspectiva de género, no se puede ignorar el hecho de que Harris es una mujer de color. En los Estados Unidos, todavía es un reto importante conseguir un cargo como mujer, especialmente como una mujer de color. Hay un aspecto de género y racial en cómo se percibe y se acepta el liderazgo político. Después está el estilo personal de Trump, que resuena fuertemente entre determinados grupos de hombres. No todos, está claro, pero sobre todo los hombres fuera de las zonas metropolitanas del país. Su estilo es muy diferente de la dinámica de género que vemos en la política europea, donde este tipo de enfoque no funcionaría del mismo modo.

Algunos estudios muestran un victimismo y un malestar masculinos muy importantes entre los hombres, todavía más acentuado entre las nuevas generaciones.

Lo que es interesante es que, hasta hace quizás diez años, los hombres más jóvenes acostumbraban a ser más profeministas y solidarios con los derechos de las mujeres y los derechos LGBTQ+, mientras que los hombres mayores eran más conservadores. Pero esta dinámica ha cambiado, y parte de este cambio es generacional: los hombres jóvenes de aquella época anterior ahora están al final de la década de los cuarenta años. Crecieron en un panorama político y social diferente. Pero también tiene que ver con factores económicos. Los estudios a escala de la UE, por ejemplo, muestran que los hombres jóvenes de zonas con altas tasas de paro son más propensos a ser críticos con el feminismo. Los investigadores sugieren que esto se deriva de la inseguridad financiera.

Para alguien como yo, con un trabajo estable y una posición segura en el mercado laboral, es más fácil sentirse generoso o solidario con los demás. Pero para un joven de veinte años que acaba de finalizar el bachillerato o la universidad y se enfrenta a una relación precaria con el mercado laboral, esta sensación de inseguridad puede amplificar estas actitudes. Por lo tanto, estamos viendo una mayor polarización de género entre los jóvenes en comparación con las generaciones mayores.

¿Se puede hacer frente a estas tendencias desde un análisis crítico de las masculinidades? ¿Qué se puede proponer para cerrar esta brecha?

Sí, creo que sí. Pero el problema de buena parte del análisis alrededor del machismo sobre estos temas es que a menudo empieza planteando a los hombres, especialmente a los jóvenes, como el problema. Sus actitudes se consideran inherentemente problemáticas, tildadas de sexistas o de odio. Y, a pesar de que en algunos casos es verdad, creo que, si queremos impulsar el cambio, debemos entender las perspectivas de estos hombres. Esto significa adoptar lo que un antropólogo podría denominar una "perspectiva émica": entender sus luchas desde su propio punto de vista. ¿Cuáles son los retos que afrontan en la vida cotidiana? ¿Cómo cuestiones como el mercado sexual o de citas, la precariedad laboral y la inestabilidad económica configuran sus opiniones y los conducen, por ejemplo, hacia la manosfera? Las instituciones democráticas —sean progresistas, de izquierdas o centristas— deben abordar las experiencias vividas de estos jóvenes. Se enfrentan a la inseguridad, la austeridad y la inestabilidad. La economía política también tiene un papel importante aquí. También tenemos que reconsiderar nuestro enfoque en las políticas identitarias. A pesar de que es importante, centrarse exclusivamente en la identidad puede alienar a estos hombres y parece reforzar la política de identidad masculina. En vez de esto, necesitamos enfoques universales: soluciones que se apliquen a todo el mundo a la vez que muestren su valor a los jóvenes y a los hombres blancos. Esto no quiere decir disminuir la importancia de los movimientos feministas o LGBTQ+; más bien, se trata de ilustrar cómo la alineación con estos movimientos puede beneficiar a todo el mundo.

¿Cómo te imaginas un futuro en que las masculinidades estén desacopladas del extremismo y la violencia? ¿Qué papel tienen la educación y las políticas públicas en este proceso?

Hay que desmantelar el acoplamiento más amplio de la masculinidad con la violencia, no solo en el extremismo, sino también en áreas como la violencia doméstica. Esto implica que los hombres aprendan, desaprendan y se enseñen los unos a los otros cómo construir culturas con hombres que sean más solidarios. Esta es probablemente la mejor forma de decirlo: culturas que no se basen en demostrar la masculinidad mediante la violencia, la agresión o la opresión. Una parte clave de esto se puede abordar mediante programas educativos, como por ejemplo iniciativas de prevención de la violencia. Ya se está haciendo muy buen trabajo en este espacio, y creo que es útil. Pero esto es solo una pieza del rompecabezas. La otra parte es crear una vida habitable para la gente. Es esencial abordar los problemas estructurales que hacen la vida precaria para tantos. En resumen, no basta con centrarse solo en cambiar las normas y los ideales. Esto es importante, pero también debemos abordar las condiciones materiales y los retos sistémicos a los que se enfrentan las personas. Debemos hacer ambas cosas.