La victòria de Trump als Estats Units ha tingut a veure, enormement, amb el vot masculí. A les eleccions nord-americanes, hem vist una diferència en els patrons de vot basats en el gènere que afecta tots els grups demogràfics. A què es deu això?

No soc expert en política estatunidenca, però crec que hi ha diversos factors en joc. No ha estat només una victòria decisiva de Trump, també hem de tenir en compte que Biden, i en particular Kamala Harris, no han tingut resultats tan forts com podrien haver tingut.

Des d'una perspectiva de gènere, no es pot ignorar el fet que Harris és una dona de color. Als Estats Units, encara és un repte important aconseguir un càrrec com a dona, especialment com a una dona de color. Hi ha un aspecte de gènere i racial en com es percep i s'accepta el lideratge polític. Després hi ha l'estil personal de Trump, que ressona fortament entre determinats grups d'homes. No tots, és clar, però sobretot els homes fora de les zones metropolitanes del país. El seu estil és molt diferent de la dinàmica de gènere que veiem a la política europea, on aquest tipus d'enfocament no funcionaria de la mateixa manera.

Alguns estudis mostren un victimisme i un malestar masculins molt importants entre els homes, encara més accentuat entre les noves generacions.

El que és interessant és que, fins fa potser deu anys, els homes més joves acostumaven a ser més profeministes i solidaris amb els drets de les dones i els drets LGBTQ+, mentre que els homes grans eren més conservadors. Però aquesta dinàmica ha canviat, i part d'aquest canvi és generacional: els homes joves d'aquella època anterior ara són al final de la dècada dels quaranta anys. Van créixer en un panorama polític i social diferent. Però també té a veure amb factors econòmics. Els estudis a escala de la UE, per exemple, mostren que els homes joves de zones amb altes taxes d'atur són més propensos a ser crítics amb el feminisme. Els investigadors suggereixen que això es deriva de la inseguretat financera.

Per a algú com jo, amb una feina estable i una posició segura al mercat laboral, és més fàcil sentir-se generós o solidari amb els altres. Però per a un jove de vint anys que acaba de finalitzar el batxillerat o la universitat i s'enfronta a una relació precària amb el mercat laboral, aquesta sensació d'inseguretat pot amplificar aquestes actituds. Per tant, estem veient una major polarització de gènere entre els joves en comparació amb les generacions més grans.

Es pot fer front a aquestes tendències des d'una anàlisi crítica de les masculinitats? Què es pot proposar per tancar aquesta bretxa?

Sí, crec que sí. Però el problema de bona part de l'anàlisi al voltant del masclisme sobre aquests temes és que sovint comença plantejant els homes, especialment els joves, com el problema. Les seves actituds es consideren inherentment problemàtiques, titllades de sexistes o d'odi. I, tot i que en alguns casos hi ha veritat, crec que, si volem impulsar el canvi, hem d'entendre les perspectives d'aquests homes. Això significa adoptar el que un antropòleg podria anomenar una "perspectiva èmica": entendre les seves lluites des del seu propi punt de vista. Quins són els reptes que afronten en la vida quotidiana? Com qüestions com el mercat sexual o de cites, la precarietat laboral i la inestabilitat econòmica configuren les seves opinions i els condueixen, per exemple, cap a la masclosfera? Les institucions democràtiques —siguin progressistes, d'esquerres o centristes— han d'abordar les experiències viscudes d'aquests joves. S'enfronten a la inseguretat, l'austeritat i la inestabilitat. L'economia política també té un paper important aquí. També hem de reconsiderar el nostre enfocament en les polítiques identitàries. Tot i que és important, centrar-se exclusivament en la identitat pot alienar aquests homes i sembla reforçar la política d'identitat masculina. En comptes d'això, necessitem enfocaments universals: solucions que s'apliquin a tothom alhora que mostrin el seu valor als joves i als homes blancs. Això no vol dir disminuir la importància dels moviments feministes o LGBTQ+; més aviat, es tracta d'il·lustrar com l'alineació amb aquests moviments pot beneficiar a tothom.

Com t'imagines un futur en què les masculinitats estiguin desacoblades de l'extremisme i la violència? Quin paper tenen l'educació i les polítiques públiques en aquest procés?

Cal desmantellar l'acoblament més ampli de la masculinitat amb la violència, no només en l'extremisme, sinó també en àrees com la violència domèstica. Això implica que els homes aprenguin, desaprenguin i s'ensenyin els uns als altres com construir cultures amb homes que siguin més solidaris. Aquesta és probablement la millor forma de dir-ho: cultures que no es basin a demostrar la masculinitat mitjançant la violència, l'agressió o l'opressió. Una part clau d'això es pot abordar mitjançant programes educatius, com ara iniciatives de prevenció de la violència. Ja s'està fent molt bona feina en aquest espai, i crec que és útil. Però això és només una peça del trencaclosques. L'altra part és crear una vida habitable per a la gent. És essencial abordar els problemes estructurals que fan la vida precària per a tants. En resum, no n'hi ha prou amb centrar-se només a canviar les normes i els ideals. Això és important, però també hem d'abordar les condicions materials i els reptes sistèmics als quals s'enfronten les persones. Hem de fer ambdues coses.