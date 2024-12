El rol dels homes en la lluita feminista i la pertinença o no de la seva inclusió en aquesta lluita és un dels debats més antics del moviment. En un moment en què la nostra contemporaneïtat es caracteritza per la consolidació d'ideologies que situen al centre polític el cos i els valors masculins, els rols de gènere tradicionals, i un auge en l'antifeminisme, la conversa al voltant de la transformació de les masculinitats hegemòniques sembla essencial per desmuntar el patriarcat i construir un món més igualitari. Quin tipus de masculinitats imaginem com a saludables en societats més equitatives i inclusives? Aquesta és la premissa de la sisena edició de la conferència internacional Men in Movement , que se celebrarà a Barcelona els dies 9 i 10 de desembre amb el títol Masculinitats per a futurs feministes: desafiant el masclisme i la violència. Organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb el suport del Pacte d'Estat contra la violència de gènere i Homes Igualitaris (HI/AHIGE), el simposi vol incorporar els homes a les discussions al voltant del gènere, en un context d'urgència enfront de la violència i la desigualtat.

Una urgència que sorgeix del fet que, tot i els avenços socials, encara persisteixen en la vida quotidiana molts trets que són característics d'una relació dominant del masculí sobre el femení. El terme noves masculinitats sol sorgir en aquests debats, però per a Begonya Enguix , professora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i investigadora principal del grup de recerca MEDUSA, l'etiqueta pot ser enganyosa: "És una idea que beu d'una concepció evolucionista, de passos que són superats i que van un darrere de l'altre. Parlar de noves masculinitats implica que el que és nou reemplaça el que és vell, però les realitats no són tan simples", explica. "Sempre hi ha hagut homes igualitaris, sensibles i connectats amb les seves emocions, encara que les seves experiències hagin estat invisibilitzades. I després aquestes 'noves masculinitats' no necessàriament superen els trets hegemònics, de privilegi i de desigualtat que imperaven entre les 'velles masculinitats'. El repte no és buscar allò que és nou, sinó qüestionar les dinàmiques de poder que continuen presents", afegeix.

Per a Maria Olivella , coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la UOC , la construcció dels rols de gènere basats en els valors més tradicionals genera dues "ètiques" diferenciades: l'ètica de les cures, vinculada històricament a les dones, i l'ètica de la justícia, sovint associada als homes. Aquesta última fomentaria un enfocament més individualista i orientat a objectius lineals, que tendeix a ignorar les necessitats emocionals pròpies i les dels altres: "Quan els homes estan desconnectats de les seves emocions, és més probable que gestionin els conflictes des de la imposició o el control, en lloc d'optar per estratègies més col·laboratives o empàtiques. Això no tan sols els perjudica a ells mateixos, sinó també a les persones del seu entorn", assenyala Olivella. Per revertir aquesta dinàmica, Olivella proposa treballar en la incorporació de l'ètica de les cures com a valor compartit. Això, però, requereix un canvi cultural profund: "No es tracta només de demanar als homes que siguin més empàtics, sinó d'ensenyar-los que la cura és una tasca valuosa i fonamental. Perquè això passi, necessitem una societat que realment valori aquestes pràctiques en els àmbits institucional i comunitari", proposa.