Una guía común para contextos sanitarios diversos

A pesar de que la herramienta ha sido desarrollada en el marco de la OMS Regional para Europa, su diseño permite que sea utilizada y sea adaptable a una gran variedad de contextos, tanto en países europeos como en otras regiones del mundo. Uno de los valores que aporta es que, a pesar de las grandes diferencias que hay entre sistemas sanitarios, tanto en cuanto al nivel de regulación como de infraestructura tecnológica y recursos, proporciona un marco común adaptable a diferentes realidades sociales y económicas. Además, promueve la colaboración entre los diferentes actores del sistema de salud y la participación activa de los profesionales.

Los cinco ámbitos que aborda la herramienta son: la evaluación del ecosistema sanitario, para discernir si está preparado para la implementación de la telemedicina; el diseño de una estrategia integrada en el sistema de salud; la creación del cambio organizativo necesario para la nueva realidad digital; el proceso de desarrollo del servicio, y la monitorización, la evaluación y la optimización una vez que se haya implementado.

Su diseño user-friendly facilita la rápida localización de información y recursos, con instrucciones paso a paso sobre cómo implementar servicios de telemedicina de manera efectiva. "Como está basada en la evidencia y en buenas prácticas globales, los usuarios pueden confiar en su efectividad", afirma Saigí.

Uno de los principales retos en la utilización de este recurso y, en general, en la implementación de servicios de telemedicina, es la resistencia al cambio organizacional. Tal como explica el investigador, "la adopción de nuevos procesos y tecnologías puede encontrar oposición entre los profesionales de la salud; de aquí la importancia de implicarlos desde el principio, desde la fase de diseño e implementación, tal como promueve la herramienta".

Otros obstáculos son la baja capacitación en telemedicina –que puede limitar su aplicación de manera efectiva–, la carencia de recursos financieros y la complejidad que puede suponer integrar servicios de telemedicina en sistemas de salud existentes. Finalmente, también hay que considerar las diferentes regulaciones y normativas éticas según el contexto, que se deben tener en cuenta para asegurar que el servicio de telemedicina cumpla las normativas.

Primeros países en utilizar el recurso y proyección de futuro

Ahora que la documentación de la herramienta ha sido publicada por la OMS –organización que posee su titularidad–, se está empezando a utilizar en algunos países. Bosnia y Herzegovina ya la está usando en sus sistemas sanitarios, y Georgia lo hará próximamente. Estados como Armenia, Moldavia y Rumanía también están interesados, pero el hecho de que se quiera aplicar a escala nacional retarda su implementación.

El equipo de Francesc Saigí en la UOC está actualmente desarrollando una segunda herramienta que daría continuidad a esta primera guía y que se enfocará en la evaluación de los resultados del servicio de telemedicina, tanto en términos clínicos como económicos.

Antes de este proyecto, la UOC ha desarrollado otros documentos de referencia para la OMS, como por ejemplo el Framework for the Implementation of a Telemedicine Service y el análisis eHealth in the Region of the Americas: breaking down the barriers to implementation. "Esta trayectoria y experiencia acumuladas", explica Saigí, "hacen que la UOC sea un socio de confianza para la OMS en el diseño y la implementación de servicios de telemedicina a escala global".

Este proyecto de la UOC favorece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, salud y bienestar, y 17, alianzas para conseguir los objetivos.