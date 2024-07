Más abuelos, menos nietos

Hay todavía un factor más que facilita pensar en los abuelos como figuras clave para encargarse de los nietos: "Cada vez hay menos nietos. De hecho, en algún momento tendremos más abuelos que nietos", declara Pujadas. El descenso de la natalidad en Cataluña ha sido una constante desde la transición demográfica, con la interrupción del llamado baby boom de finales de los años cincuenta y sesenta. "Históricamente, la natalidad no podía ser baja porque la mortalidad era alta. Ahora los medios anticonceptivos son más efectivos, pero no es que la gente tuviera hijos sin medida, es que necesitaban tener muchos para que sobrevivieran algunos y te pudieran ayudar en la vejez", explica. Las generaciones que nacieron después del baby boom son más pequeñas, y esto también influye en que hoy en día se tengan todavía menos hijos.

Actualmente, la campana demográfica mantiene la tendencia: el último informe de población del Instituto de Estadística de Cataluña estima que en 2024 la población catalana ya ha superado los ocho millones de habitantes, recuperada del frenazo de crecimiento de los años 2020 y 2021 durante la pandemia, pero que respecto al 2023 la población mayor de 65 años ha aumentado un 2,3 %, mientras que el tramo de cero a quince años ha caído un 1,3 %. Si en 2010 había casi un equilibrio entre el 16,25 % de la población infantil catalana y el 16,5 % de los mayores de 65 años, desde entonces los porcentajes no han parado de separarse, y la estimación para este 2024 es de 14,83 % de entre cero y quince años, por un 19,52 % de gente mayor.

"En los países nórdicos tienen el mismo problema", avisa Pujadas. "Pensaron que la natalidad había bajado por problemas de conciliación laboral y repuntó unos años, pero ahora se ha vuelto a estancar", añade. Quizás no todo depende de tener un estado del bienestar más sólido: "Hay gente que decide no tener hijos porque no quiere". De hecho, un motivo nuevo que aparece en las encuestas sobre la natalidad es que no se tienen hijos porque no se encuentra la pareja adecuada.

Más allá del contexto histórico, la profesora Pujadas admite la vigencia de la conversación social: "Una cosa es que los abuelos estén capacitados y tengan la salud y la energía para hacerse cargo de los nietos, pero otra es que quizás tendríamos que pedirles más si quieren hacer este servicio, no dar por entendido que están obligados a ello". Este tipo de relaciones es lo que se conoce como "solidaridad intergeneracional, que va de abuelos a nietos, pero también puede ir de nietos a abuelos, cuando sean mayores".

Cantón añade que muchos abuelos no pueden negarse a peticiones de ayuda de sus hijos: "Aunque lleguen a la vejez con salud y nuevos planes, si sus hijos les piden ayuda con sus nietos y nietas y lo hacen por necesidad, para contabilizar la vida laboral con el trabajo de cuidados, acabarán diciéndoles que sí".