Més avis, menys nets

Hi ha encara un factor més que facilita pensar en els avis com a figures clau per encarregar-se dels nets: "Cada vegada hi ha menys nets. De fet, en algun moment tindrem més avis que nets", declara Pujadas. El descens de la natalitat a Catalunya ha estat una constant des de la transició demogràfica, amb la interrupció de l'anomenat baby boom de finals dels anys cinquanta i seixanta. "Històricament, la natalitat no podia ser baixa perquè la mortalitat era alta. Ara els mitjans anticonceptius són més efectius, però no és que la gent tingués fills sense cura, és que n'havien de tenir molts perquè en sobrevisquessin alguns i et poguessin ajudar en la vellesa", explica. Les generacions que van néixer després del baby boom són més petites, i això també influeix que avui en dia es tinguin encara menys fills.

Actualment, la campana demogràfica manté la tendència: el darrer informe de població de l'Institut d'Estadística de Catalunya estima que el 2024 la població catalana ja ha superat els vuit milions d'habitants, recuperada de la frenada de creixement dels anys 2020 i 2021 durant la pandèmia, però que respecte al 2023 la població de més de 65 anys ha augmentat un 2,3 %, mentre que el tram de zero a quinze anys ha caigut un 1,3 %. Si el 2010 hi havia gairebé un equilibri entre el 16,25 % de la població infantil catalana i el 16,5 % dels de més de 65 anys, des d'aleshores els percentatges no han parat de separar-se, i l'estimació per a aquest 2024 és de 14,83 % d'entre zero i quinze anys, per un 19,52 % de gent gran.

"Als països nòrdics tenen el mateix problema", avisa Pujadas. "Havien pensat que la natalitat havia baixat per problemes de conciliació laboral i va repuntar uns anys, però ara s'ha tornat a estancar", afegeix. Potser no tot depèn de tenir un estat del benestar més sòlid: "Hi ha gent que decideix no tenir fills perquè no en vol." De fet, un motiu nou que apareix en les enquestes sobre la natalitat és que no es tenen fills perquè no es troba la parella adequada.

Més enllà del context històric, la professora Pujadas admet la vigència de la conversa social: "Una cosa és que els avis estiguin capacitats i tinguin la salut i l'energia per fer-se càrrec dels nets, però una altra és que potser els hauríem de demanar més si volen fer aquest servei, no donar per entès que hi estan obligats." Aquest tipus de relacions és el que es coneix com a "solidaritat intergeneracional, que va d'avis a nets, però també pot anar de nets a avis, quan siguin més grans".

Cantó afegeix que molts avis no poden negar-se a peticions d’ajuda dels seus fills: "Encara que arribin a la vellesa amb salut i nous plans, si els seus fills els demanen ajuda amb els nets i netes i ho fan per necessitat, per comptabilitzar la vida laboral amb el treball de cures, acabaran dient-los que sí".