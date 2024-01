El 2024 no será un año fácil para ahorrar, en parte porque muchas familias tendrán que seguir haciendo lo imposible solo para llegar a fin de mes. "No es un momento de muchas alegrías porque la inflación, a pesar de que está controlada, todavía es alta", apunta la profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Elisabet Ruiz Dotras. En concreto, según el último dato avanzado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre 2023, los precios subieron el año pasado un 3,1 % en España. A esto hay que sumarle que los precios del alquiler de las viviendas en el Estado se incrementaron de media un 10,1 % en diciembre de 2023 respecto al mismo periodo de 2022 y que este 2024 también suben el precio del agua, el IVA de la factura de electricidad de un 5 % a un 10 % y el del gas después del invierno, entre otros. En cuanto a la tasa de ahorro de las familias españolas, el dato tampoco es muy esperanzador. Según un estudio de CaixaBank Research , en 2022 fue del 7,2 % de la renta bruta disponible, un nivel muy inferior a la media de 2020-2021, que llegó al 15,6 % gracias, sobre todo, al ahorro que se hizo durante la pandemia. Sin embargo, a pesar de este contexto, Ruiz Dotras deja claro que ahorrar es esencial: "Quien no tenga por objetivo ahorrar está equivocado". Pero ¿cómo puede conseguirse? A continuación, la experta da ocho consejos.

1.- Revisa los gastos

Identificar dónde se puede recortar es el primer paso hacia una gestión financiera más saludable. "Hay que mirar los gastos, a pesar de que lo hace poca gente", deja claro la profesora de la UOC. Haciendo esta sencilla revisión seguro que se encontrarán gastos innecesarios o suscripciones olvidadas que pueden convertirse en una considerable cantidad de dinero a final de año. Para conseguirlo, la experta aconseja que se use la tecnología. La mayoría de la gente gestiona sus finanzas en línea, lo que permite descargar los extractos bancarios o analizar los gastos desde la aplicación del banco.

2.- No gastar más del 15 % de tus ingresos en ocio

Al asignar un presupuesto específico para el ocio, lo que se consigue es no sacrificar el bienestar financiero por instantes de diversión. Por eso, según Ruiz Dotras, es aconsejable establecer un límite "que esté entre el 10 % y el 15 % de nuestros ingresos". Según la profesora de la UOC, este límite no solo establece un control, sino también un autoconocimiento, porque comprender las necesidades de ocio y cómo se alinean con nuestra realidad económica es crucial para evitar gastos innecesarios. La experta pone de ejemplo cómo aumentó el ahorro durante la pandemia a causa, precisamente, de la reducción de los gastos de ocio.

3.- Reflexionar antes de comprar