El 2024 no serà un any fàcil per estalviar, en part perquè moltes famílies hauran de continuar fent mans i mànigues només per arribar a final de mes. "No és un moment de gaires alegries perquè la inflació, tot i que està controlada, encara és alta", apunta la professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Elisabet Ruiz Dotras. En concret, segons l'última dada avançada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) sobre el 2023, els preus van pujar l'any passat un 3,1 % a Espanya. A això se li ha de sumar que els preus del lloguer dels habitatges a l'Estat es van incrementar de mitjana un 10,1 % el desembre del 2023 respecte al mateix període del 2022 i que aquest 2024 també pugen el preu de l'aigua, l'IVA de la factura d'electricitat d'un 5 % a un 10 % i el del gas després de l'hivern, entre d'altres. Pel que fa a la taxa d'estalvi de les famílies espanyoles, la dada tampoc és gaire esperançadora. Segons un estudi de CaixaBank Research , el 2022 va ser del 7,2 % de la renda bruta disponible, un nivell molt inferior a la mitjana del 2020-2021, que va arribar al 15,6 % gràcies, sobretot, a l'estalvi que es va fer durant la pandèmia. Ara bé, tot i aquest context, Ruiz Dotras deixa clar que estalviar és essencial: "Qui no tingui per objectiu estalviar està equivocat." Però, com es pot aconseguir? A continuació, l'experta dona vuit consells.

1.- Revisa les despeses

Identificar on es pot retallar és el primer pas cap a una gestió financera més saludable. "Cal mirar les despeses, tot i que ho fa poca gent", deixa clar la professora de la UOC. Fent aquesta senzilla revisió segur que es trobaran despeses innecessàries o subscripcions oblidades que es poden convertir en una considerable quantitat de diners a final d'any. Per aconseguir-ho, l'experta aconsella que s'utilitzi la tecnologia. La majoria de la gent gestiona les seves finances en línia, fet que permet descarregar els extractes bancaris o analitzar les despeses des de l'aplicació del banc.

2.- No gastar més del 15 % dels teus ingressos en oci

A l'assignar un pressupost específic per a l'oci, el que s'aconsegueix és no sacrificar el benestar financer per moments de diversió. Per això, segons Ruiz Dotras, és aconsellable establir un límit "que estigui entre el 10 % i el 15 % dels nostres ingressos". Segons la professora de la UOC, aquest límit no tan sols estableix un control, sinó també un autoconeixement, perquè comprendre les necessitats d'oci i com s'alineen amb la nostra realitat econòmica és crucial per evitar despeses innecessàries. L'experta posa d'exemple com va augmentar l'estalvi durant la pandèmia a causa, precisament, de la reducció de les despeses d'oci.