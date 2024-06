TikTok busca comprador o sufrirá el bloqueo en EE.UU

TikTok está en venta y busca comprador. A pesar de que todavía no está claro si esta afirmación es real o una hipótesis de futuro, la situación se podría dar si quiere seguir en el mercado de los EE.UU. El Congreso norteamericano obliga a la aplicación de vídeos cortos a venderse su empresa matriz a una firma no china o, si no, a cerrar el negocio en este país (donde se bloquearía la aplicación), perdiendo así un mercado donde tiene 170 millones de usuarios. "Se les ha dado 9 meses para que vendan la empresa a una firma estadounidense o de un país aliado, y hay que tener en cuenta la ley antimonopolio: por ejemplo, Meta o Google difícilmente pueden acceder a comprar TikTok", explica Eduard Blasi, profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) .

La aplicación china de momento ha presentado recurso a los tribunales de Washington contra esta ley alegando que viola el derecho a la libertad de expresión. Además, la plataforma, para protegerse de algunos de los ataques a su funcionamiento, afirma que ha impulsado mejoras en el control de uso de la aplicación y que no permite el acceso del gobierno chino a los datos de los usuarios estadounidenses. La historia viene de lejos: en 2020 Donald Trump intentó prohibirla en el territorio por motivos de seguridad nacional; ahora la administración Biden los ha llevado a la situación actual. Aun así, este fin de semana Trump ha estrenado una cuenta en TikTok, del mismo modo que lo hace su contrincante político, Joe Biden, ya con menos seguidores que el magnate conservador. "Esto solo demuestra que son muy conscientes del potencial que les abre la aplicación para llegar a esos perfiles de población más joven con la que de otro modo les resultaría complicado conectar", afirma Sílvia Martínez, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación y directora del máster universitario de Social Media: Gestión y Estrategia de la UOC.