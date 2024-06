TikTok està en venda i busca comprador. Tot i que encara no està clar si aquesta afirmació és real o una hipòtesi de futur, aquesta situació es podria donar si vol seguir en el mercat dels EUA. El Congrés nord-americà obliga l'aplicació de vídeos curts a vendre's la seva empresa matriu a una firma no xinesa o, si no, a tancar el negoci en aquest país (on es bloquejaria l'aplicació), perdent així un mercat on té 170 milions d'usuaris. "Se'ls ha donat 9 mesos perquè venguin l'empresa a una firma estatunidenca o d'un país aliat, i cal tenir en compte la llei antimonopoli: per exemple, Meta o Google difícilment podrien accedir a comprar TikTok", explica Eduard Blasi, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

L'aplicació xinesa de moment ha presentat recurs als tribunals de Washington contra aquesta llei al·legant que viola el dret a la llibertat d'expressió. A més, la plataforma, per protegir-se d'alguns dels atacs al seu funcionament, afirma que ha impulsat millores en el control d'ús de l'aplicació i que no permet l'accés del govern xinès a les dades dels usuaris estatunidencs. La història ve de lluny: el 2020 Donald Trump va intentar prohibir-la al territori per motius de seguretat nacional; ara l'administració Biden els ha portat a la situació actual. Tanmateix, aquest cap de setmana Trump ha estrenat un compte a TikTok, de la mateixa manera que ho fa el seu contrincant polític, Joe Biden, ja amb menys seguidors que el magnat conservador. "Això només demostra que són molt conscients del potencial que els obre l'aplicació per arribar a aquests perfils de població més jove amb la qual d'altres maneres els resultaria complicat connectar", afirma Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i directora del màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC.