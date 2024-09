"La web es uno de los canales en los que creamos esta visibilidad y también la plataforma en la que todo el mundo puede encontrar los documentos que hemos creado a través del proyecto. Nos gustaría que se convirtiera en un lugar donde compartir iniciativas, experiencias y conocimiento alrededor del espacio público y el autismo", explican Blanca Calvo y Raquel Colacios, del Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global (TURBA Lab), del Internet Interdisciplinary Institute (IN3). El PAtB nace del proyecto ASD Publics (Activating Spaces with neuroDiverse Publics), financiado por New European Bauhaus, que pretende mejorar el espacio público, y en particular los parques infantiles públicos, con y para niños con autismo y sus familias y cuidadores, desarrollando métodos para informar a los profesionales urbanos y los funcionarios públicos sobre las dificultades a las que se enfrenta esta comunidad en estos espacios y sobre cómo mitigarlas.

De la investigación al prototipo

Según Calvo y Colacios, "una de las problemáticas que identificamos era la incompatibilidad entre las necesidades de diseño de juegos para niños con autismo y los requisitos de diseño de los elementos de juego en espacios públicos en cuanto a mantenimiento, etcétera. El proyecto nace para desarrollar infraestructuras de juego con y para niños con autismo, pensadas como elementos de juego no fijos para espacios abiertos y públicos gestionados —como el Espacio 0-99, de Barcelona— con una metodología de cocreación con familias, expertos, terapeutas, diseñadores y carpinteros". De esta colaboración surge un prototipo de sala de juegos exterior, verde e inclusiva, el Box AUT, y seis prototipos de juegos inclusivos, los Games AUT. Del mismo modo que outdesigning significa 'diseñar mejor', Play AUT the Box introduce el concepto de AUTdesigning, que prioriza los diseños que realmente incluyen la comunidad autista. En la plataforma pueden encontrarse todos los documentos del proyecto y pueden compartirse iniciativas, experiencias y conocimiento en torno al espacio público y el autismo.

El AUTdesign PlayKit es un documento de código abierto en el que se explica cómo se juega con cada uno de los prototipos y detalla los pasos para su fabricación. También incluye ideas de posibles adaptaciones y, lo más importante, explica la lógica detrás el diseño. La intención es llegar a un público muy amplio, más allá de diseñadores, fabricantes de juegos, carpinteros y makers labs. Por este motivo el lenguaje es muy accesible, comprensible por familias de niños autistas, maestros, monitores, gestores de espacios de juego o cualquier persona interesada.

De los retos a las soluciones

Los principales retos que afrontan los niños autistas y con neurodiversidad en los espacios de juego son retos sociales, por la poca sensibilización e ignorancia hacia el autismo por parte de la sociedad. En cuanto a juego, "encontramos retos relacionados con el funcionamiento, no entender cómo se juega o dificultades psicomotoras para jugar. Otro reto es entender las normas sociales: el tiempo de espera, los turnos, compartir el juego. Tienen tendencia al escapismo, son propensos a irse corriendo; la seguridad es uno de los retos más importantes. También la accesibilidad para los niños y los acompañantes; si en algún momento el niño necesita salir de la infraestructura de juego, que pueda hacerlo con facilidad y que el adulto pueda ayudarlo. Y los niños autistas se aburren rápidamente, sobre todo si el juego no les interesa, y necesitan cambiar constantemente de juego", explican las dos investigadoras.

Entre las soluciones que aporta el Play AUT the Box a estos retos están que los juegos diseñados entre familias y expertos son accesibles e incorporan pictogramas para que los niños entiendan fácilmente su funcionamiento. Además, son juegos que ayudan a la psicomotricidad y son diversos para propiciar ambientes que ayuden a la regulación emocional del niño. Algunos juegos, como el Climb AUT y el Block AUT, promueven la actividad física, mientras que otros, como el Rock AUT y el Squeeze AUT, propician la calma y la relajación para los momentos de desregulación. Cada juego es, además, multifuncional, puesto que aporta varias formas de juego para evitar el rápido desinterés.

Galardón europeo

Este proyecto de investigación ha sido premiado por la Unión Europea. La mención honorífica en los premios EU Citizen Science constata la necesidad de la temática abordada por el proyecto, sensibiliza al público sobre la inclusión en los espacios de juego, actúa como un altavoz para dar visibilidad a la iniciativa, y reconoce el trabajo y la dedicación de las familias, organizaciones, expertos y la comunidad implicada, valoran Colacios y Calvo. Esta mención "pone de relieve la importancia de la ciudadanía en la ciencia, destacando la colaboración activa de los ciudadanos en proyectos científicos, y sirve como motivación para seguir trabajando en la creación de diseños inclusivos y sostenibles", destacan las investigadoras.

Play AUT the Box es un proyecto interdisciplinario, dado que incluye ciencias humanas y sociales, urbanismo, educación, salud y tecnología; coproducido con agentes sociales como la comunidad autista, estudiantes de ciclo formativo y de doctorado, y administraciones locales; transformador y con vocación de generar impacto social. "En otras palabras, ha sido creado y desarrollado con filosofía UOC", concluyen.

Aparte de la UOC, que ha coordinado y organizado las sesiones de testeo, el diseño Box AUT y la producción de documentos y conferencias, entre las instituciones que han participado en este proyecto se encuentran Aprenem Autisme —familias y conocimiento experto—, el IGAIN —experto, apoyo de codiseño y testeo—, el Instituto Escuela Industrial de Sabadell —diseño y fabricación de juegos— y el Ayuntamiento de Barcelona, con el Espacio de Juego 0-99.

Esta investigación da respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU, como, por ejemplo, el 3, salud y bienestar, al fomentar la salud física y mental de los niños a través de juegos al aire libre; el 10, reducción de las desigualdades en el acceso a espacios de juegos seguros e inclusivos para niños con autismo; el 11, ciudades y comunidades sostenibles, puesto que con la creación del Box AUT se promueven espacios urbanos verdes e inclusivos que benefician a toda la comunidad, y el 17, alianzas para conseguir los objetivos, dado que colabora con familias, organizaciones y expertos.