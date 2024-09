"El web és un dels canals en què creem aquesta visibilitat i també la plataforma en què tothom pot trobar els documents que hem creat a través del projecte. Ens agradaria que es convertís en un lloc on compartir iniciatives, experiències i coneixement al voltant de l'espai públic i l'autisme", expliquen Blanca Calvo i Raquel Colacios, del Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global (TURBA Lab), de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3). El PAtB neix del projecte ASD Publics (Activating Spaces with neuroDiverse Publics), finançat per New European Bauhaus, que pretén millorar l'espai públic, i en particular els parcs infantils públics, amb i per a nens amb autisme i les seves famílies i cuidadors, desenvolupant mètodes per informar els professionals urbans i els funcionaris públics sobre les dificultats a què s'enfronta aquesta comunitat en aquests espais i sobre com mitigar-les.

De la recerca al prototip

Segons Calvo i Colacios, "una de les problemàtiques que vam identificar era la incompatibilitat entre les necessitats de disseny de jocs per a infants amb autisme i els requisits de disseny dels elements de joc en espais públics pel que fa a manteniment, etcètera. El projecte neix per desenvolupar infraestructures de joc amb i per a infants amb autisme, pensades com a elements de joc no fixos per a espais oberts i públics gestionats —com l'Espai 0-99, de Barcelona— amb una metodologia de cocreació amb famílies, experts, terapeutes, dissenyadors i fusters". D'aquesta col·laboració sorgeix un prototip de sala de jocs exterior, verda i inclusiva, el Box AUT, i sis prototips de jocs inclusius, els Games AUT. De la mateixa manera que outdesigning vol dir 'dissenyar millor', Play AUT the Box introdueix el concepte d'AUTdesigning, que prioritza els dissenys que realment inclouen la comunitat autista. A la plataforma es poden trobar tots els documents del projecte i es poden compartir iniciatives, experiències i coneixement entorn de l'espai públic i l'autisme.

L'AUTdesign PlayKit és un document de codi obert en què s'explica com es juga amb cada un dels prototips i detalla els passos per a la fabricació. També inclou idees de possibles adaptacions i, el més important, explica la lògica darrere el disseny. La intenció és arribar a un públic molt ampli, més enllà de dissenyadors, fabricants de jocs, fusters i makers labs. Per aquest motiu el llenguatge és molt accessible, comprensible per famílies d'infants autistes, mestres, monitors, gestors d'espais de joc o qualsevol persona interessada.

Dels reptes a les solucions

Els reptes principals que afronten els nens autistes i amb neurodiversitat als espais de joc són reptes socials, per la poca sensibilització i ignorància envers l'autisme per part de la societat. Quant a joc, "trobem reptes relacionats amb el funcionament, no entendre com es juga o dificultats psicomotrius per jugar-hi. Un altre repte és entendre les normes socials: el temps d'espera, els torns, compartir el joc. Tenen tendència a l'escapisme, són propensos a marxar corrent; la seguretat és un dels reptes més importants. També l'accessibilitat per als infants i els acompanyants; si en algun moment l'infant necessita sortir de la infraestructura de joc, que ho pugui fer amb facilitat i que l'adult el pugui ajudar. I els nens autistes s'avorreixen ràpidament, sobretot si el joc no els interessa, i necessiten canviar constantment de joc", expliquen les dues investigadores.

Entre les solucions que aporta el Play AUT the Box a aquests reptes hi ha que els jocs dissenyats entre famílies i experts són accessibles i incorporen pictogrames per tal que els infants n'entenguin fàcilment el funcionament. A més, són jocs que ajuden a la psicomotricitat i són diversos per tal de propiciar ambients que ajudin a la regulació emocional de l'infant. Alguns jocs, com el Climb AUT i el Block AUT, promouen l'activitat física, mentre que d'altres, com el Rock AUT i l'Squeeze AUT, propicien la calma i la relaxació per als moments de desregulació. Cada joc és, a més, multifuncional, ja que aporta diverses formes de joc per evitar el ràpid desinterès.

Guardó europeu

Aquest projecte de recerca ha estat premiat per la Unió Europea. La menció honorífica als premis EU Citizen Science constata la necessitat de la temàtica abordada pel projecte, sensibilitza el públic sobre la inclusió als espais de joc, actua com un altaveu per donar visibilitat a la iniciativa, i reconeix la feina i la dedicació de les famílies, organitzacions, experts i la comunitat implicada, valoren Colacios i Calvo. Aquesta menció "posa en relleu la importància de la ciutadania en la ciència, destacant la col·laboració activa dels ciutadans en projectes científics, i serveix com a motivació per continuar treballant en la creació de dissenys inclusius i sostenibles", destaquen les investigadores.

Play AUT the Box és un projecte interdisciplinari, atès que inclou ciències humanes i socials, urbanisme, educació, salut i tecnologia; coproduït amb agents socials com la comunitat autista, estudiants de cicle formatiu i de doctorat, i administracions locals; transformador i amb vocació de generar impacte social. "En altres paraules, ha estat creat i desenvolupat amb filosofia UOC", conclouen.

A part de la UOC, que ha coordinat i organitzat les sessions de testatge, el disseny Box AUT i la producció de documents i conferències, entre les institucions que han participat en aquest projecte es troben Aprenem Autisme —famílies i coneixement expert—, l'IGAIN —expert, suport de codisseny i testatge—, l'Institut Escola Industrial de Sabadell —disseny i fabricació de jocs— i l'Ajuntament de Barcelona, amb l'Espai de Joc 0-99.

Aquesta recerca dona resposta als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'ONU, com ara el 3, salut i benestar, en fomentar la salut física i mental dels infants a través de jocs a l'aire lliure; el 10, reducció de les desigualtats en l'accés a espais de jocs segurs i inclusius per a infants amb autisme; l'11, ciutats i comunitats sostenibles, ja que amb la creació del Box AUT es promouen espais urbans verds i inclusius que beneficien tota la comunitat, i el 17, aliances per aconseguir els objectius, atès que col·labora amb famílies, organitzacions i experts.