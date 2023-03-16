A lo largo de 2025, más de 300 estudiantes y 150 alumnis han participado en los nueve encuentros UOC Nexus, es decir, jornadas en las que la comunidad universitaria de la UOC puede presentar proyectos transformadores con impacto social, tejer vínculos, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de cooperación con la institución. En estos encuentros se han constituido cinco nodos territoriales (Bruselas, Londres, París, Madrid y Bogotá). Adicionalmente, se han puesto en marcha dos nodos temáticos en línea: emprendimiento y pensamiento contemporáneo.

Este año, se han celebrado encuentros UOC Nexus en Lleida , Sevilla , Salt , Palma , Tortosa , Reus y Valencia con el lema "Tejiendo alianzas entre la comunidad", así como en América Latina, concretamente en Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Ciudad de México (México) y Cali (Colombia). En estos espacios, la UOC ha puesto de relieve los proyectos con impacto que ha llevado a cabo su comunidad y, al mismo tiempo, ha facilitado el establecimiento de lazos entre las personas participantes.

UOC Nexus es la nueva estrategia institucional con los territorios y tiene el objetivo de fortalecer el vínculo de la UOC con la comunidad universitaria y su entorno social, institucional y económico. Es la apuesta del Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura para materializar lo que la Comisión Europea define como compromiso comunitario de las universidades, que ha de permitir responder a los retos de la sociedad a través del conocimiento que se genera y se transfiere.

La metodología UOC Nexus se concreta en cuatro líneas de acción que definen una nueva forma de vinculación de la institución con el territorio: la creación de nodos de la comunidad; el establecimiento de vínculos y alianzas estratégicas; la organización de espacios para compartir conocimiento, y la creación de una cartografía que muestre el impacto de la UOC en el territorio.

Constituidos los primeros nodos de la comunidad

Este año, se han creado los primeros nodos de la comunidad, concretamente en Bruselas , Londres , París , Madrid y Bogotá, y dos nodos temáticos en línea: emprendimiento y pensamiento contemporáneo. Se trata de grupos territoriales y temáticos liderados por los graduados y graduadas de la UOC y abiertos a toda la comunidad universitaria. Los nodos no solo conectan la comunidad y contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia a partir de intereses comunes, sino que también permiten identificar los retos más significativos desde el conocimiento territorial o temático.

Alianzas

La UOC establece numerosas alianzas en el territorio, basadas en el conocimiento académico, con instituciones, empresas y entidades para influir en la mejora del entorno y de la comunidad local. Estos vínculos permiten impulsar proyectos en colaboración con el tejido social, empresarial e institucional del territorio con un impacto real y sostenible.

Iniciativas del Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura

Manel Jiménez, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, destaca UOC Nexus "como una iniciativa clave de la estrategia de la universidad para consolidarse como agente activo de transformación en todo el territorio a través de la participación colectiva y la generación de conocimiento". En la misma línea, Gemma Xarles, directora del Área de Alianzas, Comunidad y Equidad, subraya que "conocer a la comunidad universitaria y establecer vínculos más cercanos con las instituciones y organizaciones aliadas nos permite fortalecer el rol de la UOC y ser más relevantes en los territorios donde nuestra universidad tiene presencia".

Tanto Jiménez como Xarles, responsables de la política de relación con el entorno y la comunidad en la UOC, señalan que la naturaleza global de la universidad y su red de alianzas reafirman cómo la institución contribuye a la transformación en una multitud de entornos. Con UOC Nexus, la universidad da un paso más para conectar personas e instituciones, generar y visibilizar el conocimiento y el talento UOC, y consolidar una comunidad comprometida con el entorno.