Uns 450 estudiants i alumnis participen aquest any en les trobades de la UOC al territoriLa Universitat reforça aliances i vincles amb la seva comunitat a través de UOC Nexus i els nodes
Al llarg del 2025, més de 300 estudiants i 150 alumnis han participat en les nou trobades UOC Nexus, és a dir, jornades en què la comunitat universitària de la UOC pot presentar projectes transformadors amb impacte social, teixir vincles, compartir experiències i generar noves oportunitats de cooperació amb la institució. En aquestes trobades s'han constituït cinc nodes territorials (Brussel·les, Londres, París, Madrid i Bogotà). Addicionalment, s'han posat en marxa dos nodes temàtics en línia: emprenedoria i pensament contemporani.
Aquest any, s'han celebrat trobades UOC Nexus a Lleida, Sevilla, Salt, Palma, Tortosa, Reus i València amb el lema "Teixint aliances entre la comunitat", i també a l'Amèrica Llatina, concretament a Bogotà (Colòmbia), Lima (Perú), Ciutat de Mèxic (Mèxic) i Cali (Colòmbia). En aquests espais, la Universitat ha posat en relleu els projectes amb impacte que ha dut a terme la comunitat de la UOC i, alhora, ha facilitat l'establiment de llaços entre les persones que hi han participat.
UOC Nexus és la nova estratègia institucional amb els territoris i té l'objectiu d'enfortir el vincle de la Universitat amb la comunitat universitària i el seu entorn social, institucional i econòmic. És l'aposta del Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura per materialitzar el que la Comissió Europea defineix com a compromís comunitari de les universitats, que ha de permetre respondre als reptes de la societat mitjançant el coneixement que es genera i es transfereix.
La metodologia UOC Nexus es concreta en quatre línies d'acció que defineixen una nova forma de vinculació de la institució amb el territori: la creació de nodes de la comunitat; l'establiment de vincles i aliances estratègiques; l'organització d'espais per compartir coneixement, i la creació d'una cartografia que mostri l'impacte de la UOC al territori.
Constituïts els primers nodes de la comunitat
Aquest any, s'han creat els primers nodes de la comunitat, concretament a Brussel·les, Londres, París, Madrid i Bogotà, i dos nodes temàtics en línia: emprenedoria i pensament contemporani. Es tracta de grups territorials i temàtics liderats pels graduats i graduades de la UOC i oberts a tota la comunitat universitària. Els nodes no només connecten la comunitat i contribueixen a enfortir el sentit de pertinença a partir d'interessos comuns, sinó que també permeten identificar els reptes més significatius des del coneixement territorial o temàtic.
Aliances
La UOC estableix nombroses aliances al territori, basades en el coneixement acadèmic, amb institucions, empreses i entitats per influir en la millora de l'entorn i de la comunitat local. Aquests vincles permeten impulsar projectes en col·laboració amb el teixit social, empresarial i institucional del territori amb un impacte real i sostenible.
Iniciatives del Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura
Manel Jiménez, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, destaca UOC Nexus "com una iniciativa clau de l'estratègia de la Universitat per consolidar-se com a agent actiu de transformació arreu del territori mitjançant la participació col·lectiva i la generació de coneixement". En la mateixa línia, Gemma Xarles, directora de l'Àrea d'Aliances, Comunitat i Equitat, subratlla que "conèixer la comunitat universitària i establir vincles més propers amb les institucions i organitzacions aliades ens permet enfortir el paper de la Universitat i ser més rellevants als territoris on la UOC té presència".
Tant Jiménez com Xarles, responsables de la política de relació amb l'entorn i la comunitat a la Universitat, assenyalen que la naturalesa global de la UOC i la seva xarxa d'aliances refermen com la institució contribueix a la transformació en una multitud d'entorns. Amb UOC Nexus, la Universitat fa un pas més per connectar persones i institucions, generar i visibilitzar el coneixement i el talent UOC, i consolidar una comunitat compromesa amb l'entorn.