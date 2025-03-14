Trobada UOC NEXUS - Sevilla
- Sevilla
- Presencial
- ES
El passat 14 de març, vam celebrar a la seu de la UOC a Sevilla la primera Trobada UOC Nexus, un esdeveniment que va reunir la nostra comunitat en un ambient proper i participatiu, ideal per compartir iniciatives amb un impacte transformador en els nostres entorns.
En aquesta ocasió, es van presentar cinc projectes innovadors que van destacar per la seva originalitat i contribució social, abordant temàtiques tan diverses com la divulgació científica, la psicologia, l'oratoria, l'advocacia i l'art i la cultura. La varietat d'enfocs va enriquir la jornada i va oferir una visió àmplia del talent i el compromís de totes les persones que formen part de la UOC.
L'acte va comptar amb la intervenció del nostre vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez-Morales, i amb un espai final de networking, que va permetre a les persones assistents connectar, intercanviar impressions i explorar possibles sinergies en un ambient distès i enriquidor.
La Trobada UOC Nexus a Sevilla va ser, sens dubte, un èxit rotund, que ha posat en valor el talent col·lectiu i l'esperit col·laboratiu que impulsen els projectes amb vocació transformadora. Una jornada única i inspiradora, amb el segell propi de la nostra comunitat, que ens anima a continuar sumant iniciatives amb impacte.
Projectes transformadors: