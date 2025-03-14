El pasado 14 de marzo celebramos en la sede UOC de Sevilla el primer Encuentro UOC Nexus, un evento que reunió a nuestra comunidad en un ambiente cercano y participativo, ideal para compartir iniciativas con un impacto transformador en nuestros entornos.

En esta ocasión, se presentaron cinco proyectos innovadores que destacaron por su originalidad y su contribución social, abordando temáticas tan diversas como la divulgación científica, la psicología, la oratoria, la abogacía y el arte y la cultura. La variedad de enfoques enriqueció la jornada y ofreció una visión amplia del talento y compromiso de todos quienes forman parte de la UOC.

El evento contó con la intervención de nuestro vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez-Morales, y con un espacio final de networking, que permitió a los asistentes conectar, intercambiar impresiones y explorar posibles sinergias en un ambiente distendido y enriquecedor.

El Encuentro UOC Nexus en Sevilla ha sido, sin duda, un éxito rotundo, que ha puesto en valor el talento colectivo y el espíritu colaboratvo que impulsan los proyectos con vocación transformadora. Una jornada única e inspiradora, con el sello propio de nuestra comunidad, que nos anima a seguir sumando iniciativas con impacto.