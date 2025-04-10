Trobada UOC NEXUS - Palma
- Palma de Mallorca
- Presencial
- CA
El passat 10 d’abril, Palma es va convertir en l’escenari de la Trobada UOC Nexus, un espai que va reunir la nostra comunitat per donar visibilitat a projectes que transformen positivament el nostre entorn. En un ambient carregat d’energia i col·laboració, es van presentar quatre propostes innovadores que van destacar pel seu impacte social i compromís.
La jornada va comptar amb la presència del vicerector d’Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez-Morales, el qual va dinamitzar l’espai networking, afavorint encontres i possibles col·laboracions entre els assistents.
Els projectes exposats van abordar temes tan inspiradors com la pràctica esportiva vinculada a la diversitat funcional, la psicologia aplicada a equips en entorns de risc, la memòria històrica local i la cultura participativa, inclusiva i accessible. La varietat temàtica va enriquir el diàleg i va donar peu a reflexions molt estimulants.
La Trobada UOC Nexus a Palma va ser una jornada vibrant i exitosa, reafirmant el compromís de la comunitat amb la innovació i el canvi social. Una cita que, sens dubte, ens va deixar amb ganes de continuar construint plegats.
Projectes transformadors: