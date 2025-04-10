El pasado 10 de abril, Palma se convirtió en el escenario del Encuentro UOC Nexus, un espacio que reunió nuestra comunidad para dar visibilidad a proyectos que transforman positivamente nuestro entorno. En un ambiente cargado de energía y colaboración, se presentaron cuatro propuestas innovadoras que destacaron por su impacto social y compromís.

La jornada contó con la presencia del vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez-Morales, el cual dinamizó el espacio networking, favoreciendo encuentros y posibles colaboraciones entre los asistentes.

Los proyectos expuestos abordaron temas tan inspiradores como la práctica deportiva vinculada a la diversidad funcional, la psicología aplicada a equipos en entornos de riesgo, la memoria histórica local y la cultura participativa, inclusiva y accesible. La variedad temática enriqueció el diálogo y dio pie a reflexiones mucho estimulants.

El Encuentro UOC Nexus de Palma fue una jornada vibrante y exitosa, reafirmando el compromiso de la comunidad con la innovación y el cambio social. Una cita que, sin duda, nos dejó con ganas de continuar construyendo.