El passat 28 de maig, València va acollir l’última Trobada UOC Nexus, un esdeveniment que va reunir la nostra comunitat per compartir iniciatives transformadores amb un impacte positiu en la societat.
En un entorn vibrant i col·laboratiu, es van presentar set projectes destacats per la seva creativitat, sensibilitat i repercussió social. La jornada va comptar amb la presència de Manel Jiménez-Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, i va oferir un espai de networking que va afavorir sinergies i col·laboracions entre els participants.
Les propostes presentades van explorar àmbits tan diversos com l’educació ambiental en xarxa i la música orientada a persones adultes, la restauració pública col·lectiva, la innovació en serveis, la intel·ligència artificial aplicada als contextos educatius i empresarials, i la comunicació en situacions de crisi. Aquesta pluralitat temàtica va enriquir l’intercanvi d’idees i va afavorir un debat profund i estimulant.
La Trobada UOC Nexus a València va ser tot un èxit, evidenciant el compromís de la nostra comunitat amb la innovació i el canvi social. Una jornada memorable que ens va deixar amb ganes de continuar compartint i creant.
