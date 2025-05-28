El pasado 28 de mayo, València acogió el último Encuentro UOC Nexus, un acontecimiento que reunió nuestra comunidad para compartir iniciativas transformadoras con un impacto positivo en la sociedad.

En un entorno vibrante y colaborativo, se presentaron siete proyectos destacados por su creatividad, sensibilidad y repercusión social.La jornada contó con la presencia de Manel Jiménez-Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, y ofreció un espacio de networking que favoreció sinergias y colaboraciones entre los participantes.

Las propuestas presentadas exploraron ámbitos tan diversos como la educación ambiental en red y la música dirigida a personas adultas, la restauración pública colectiva, la innovación en servicios, la inteligencia artificial aplicada a contextos educativos y empresariales, y la comunicación en situaciones de crisis. Esta diversidad temática enriqueció el intercambio de ideas y favoreció un debate profundo y estimulante.

El Encuentro UOC Nexus en València fue todo un éxito, evidenciando el compromiso de nuestra comunidad con la innovación y el cambio social. Una jornada memorable que nos dejó con ganas de continuar compartiendo y creando.