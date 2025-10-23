- París
- Presencial
- CA,ES
El passat 23 d’octubre es va constituir oficialment el node Alumni de París, que se suma als ja consolidats nodes de Brussel·les, Madrid i Londres. Amb aquesta nova incorporació, la xarxa Alumni UOC amplia la seva presència internacional i reafirma el compromís de la universitat amb la comunitat i la col·laboració entre professionals formats a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) arreu del món.
L’acte de constitució va comptar amb la participació del vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez-Morales, del sotsdirector Benja Anglès Juanpere, i d’un ampli grup d'alumni residents a la capital francesa. Tots ells estan compromesos amb la voluntat de continuar teixint vincles, compartir experiències i generar noves oportunitats de cooperació.
Durant la trobada, es va posar en relleu la importància dels nodes Alumni com a espais de trobada, suport mutu i projecció internacional, que permeten mantenir viu l’esperit universitari més enllà de les aules.
El nou node de París neix amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi professional i cultural entre graduats i graduades, consolidar una comunitat dinàmica i contribuir a la presència global de la UOC.
L’acte va comptar amb el suport de la Délégation du Gouvernement de Catalogne en France, que va facilitar l’espai i va acollir els participants.