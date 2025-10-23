El pasado 23 de octubre se constituyó oficialmente el nodo Alumni de París, que se suma a los ya consolidados nodos de Bruselas, Madrid y Londres. Con esta nueva incorporación, la red Alumni UOC amplía su presencia internacional y reafirma el compromiso de la universidad con la comunidad y la colaboración entre profesionales formados en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en todo el mundo.

El acto de constitución contó con la participación del vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez-Morales, del subdirector Benja Anglès Juanpere, y de un amplio grupo de alumni residentes en la capital francesa. Todos ellos están comprometidos con la voluntad de continuar tejiendo vínculos, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades de cooperación.

Durante el encuentro, se puso de relieve la importancia de los nodos Alumni como espacios de reunión, apoyo mutuo y proyección internacional, que permiten mantener vivo el espíritu universitario más allá de las aulas.

El nuevo nodo de París nace con el objetivo de fomentar el intercambio profesional y cultural entre graduados y graduadas, consolidar una comunidad dinámica y contribuir a la presencia global de la UOC.

El acto contó con el apoyo de la Délégation du Gouvernement de Catalogne en France, que facilitó el espacio y acogió a los participantes.