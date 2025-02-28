- Brussel·les
El passat divendres 28 de febrer es va constituir en la de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya de la capital belga el primer chapter internacional, UOC Alumni Brussel·les., en un acte a la capital de la Unió Europea.
La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó Bertran, i la presidenta del Consell Alumni, Anna Armengol Torío, entre altres representants de la comunitat universitària, van participar en la trobada que va reunir més de 45 graduades i graduats de la universitat i membres de la comunitat acadèmica que van tenir l'oportunitat de conèixer l'aliança d’universitats europees, OpenUE, que lidera la UOC de la mà de Pastora Martínez Samper, comissionada per a l'acció internacional de la Universitat.
L'objectiu principal del chapter alumni és crear un vincle entre la comunitat UOC i el territori, promoure sinergies en l'àmbit acadèmic i professional, així com enfortir la xarxa de la UOC a Brussel·les i facilitar l'intercanvi d'experiències, de coneixement i la generació de noves oportunitats de col·laboració. Amb aquesta missió, el chapter UOC Alumni Brussel·les ja treballa en l'organització de la seva propera trobada, prevista per a la primavera, centrada en els interessos detectats entre els alumni: networking i intercanvi d’experiències i bones pràctiques, xerrades amb acadèmics i experts de la UOC per aprofundir sobre temes clau, com la IA, la innovació, la sostenibilitat, Europa o les soft skills.
Els objectius dels chapters UOC Alumni
Els chapters i grups temàtics de UOC Alumni permeten la creació de xarxes globals entre els graduats i graduades, que connectin amb les necessitats del territori, altres agents socials i els projectes acadèmics de la Universitat. Els chapters són catalitzadors i visibilitzen l’impacte transformador i al talent dels alumni, enfortint els lligams de la Universitat amb la seva comunitat en el territori. Els grups d’alumni impulsen trobades i activitats amb experts i acadèmics, contribueixin al networking i al creixement professional i personal de la comunitat universitària.
Amb la creació del chapter de Brussel·les, la UOC fa un pas endavant en la consolidació d'una xarxa internacional que permeti als seus graduats continuar vinculats a la institució i aprofitar les oportunitats que aquesta connexió pot oferir en el seu desenvolupament professional i personal.
Si vols formar part del chapter de la UOC Alumni a Brussel·les o t’agradaria posar en marxa un nou chapter al territori o d’àmbit temàtic, posa’t en contacte amb nosaltres escrivint a alumni@uoc.edu o via Linkedin.
Pots veure imatges d’aquesta activitat a: Àlbum de fotos de la trobada