El pasado viernes 28 de febrero se constituyó en la de la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña el primer chapter internacional, UOC Alumni Bruselas., en un acto en la capital de la Unión Europea.

La rectora de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC), Àngels Fitó Bertran, y la presidenta del Consejo Alumni,, Anna Armengol Torío, entre otros representantes de la comunidad universitaria, participaron en el encuentro que reunió a más de 45 graduadas y graduados de la universidad y miembros de la comunidad académica que tuvieron la oportunidad de conocer la alianza, OpenUE, que lidera la UOC de la mano de Pastora Martínez Samper, comisionada para la acción internacional de la Universidad.

El principal objetivo del chapter alumni es crear un vínculo entre la comunidad UOC y el territorio, promover sinergias en el ámbito académico y profesional, así como fortalecer la red de la UOC en Bruselas y facilitar el intercambio de experiencias, de conocimiento y la generación de nuevas oportunidades de colaboración. Con esta misión, el chapter UOC Alumni Bruselas ya trabaja en la organización de su próximo encuentro, previsto para la primavera, centrado en los intereses detectados entre los alumni: networking e intercambio de experiencias y buenas prácticas, charlas con académicos y expertos de la UOC para profundizar sobre temas clave, como la IA, la innovación, la sostenibilidad, Europa o las soft skills. , .

Los objetivos de los chapters UOC Alumni

Los chapters y grupos temáticos de UOC Alumni permiten la creación de redes globales entre los graduados y graduadas, que conecten con las necesidades del territorio, otros agentes sociales y proyectos académicos de la Universidad. Los chapters son catalizadores y visibilizan el impacto transformador y el talento de los alumni, fortaleciendo los lazos de la Universidad con su comunidad en el territorio. Los grupos de alumni impulsan encuentros y actividades con expertos y académicos, contribuyan al networking y al crecimiento profesional y personal de la comunidad universitaria.

Con la creación del chapter de Bruselas, la UOC da un paso adelante en la consolidación de una red internacional que permita a sus graduados continuar vinculados a la institución y aprovechar las oportunidades que esta conexión puede ofrecer en su desarrollo profesional y personal.

Si quieres formar parte del chapter de la UOC Alumni en Bruselas o te gustaría poner en marcha un nuevo chapter en el territorio o ámbito temático, ponte en contacto con nosotros escribiendo a alumni@uoc.edu o via Linkedin.



