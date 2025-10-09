- Londres
La comunitat UOC de Londres es va reunir el passat 9 d’octubre a la seu de la Delegació del Govern de la Generalitat al Regne Unit i Irlanda (House of Catalonia) per constituir el node UOC Alumni Londres, coincidint amb la visita del vicerector d’Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez Morales.
L’acte va comptar amb un gran èxit de convocatòria i va reunir graduats, estudiants i professionals vinculats a la universitat que viuen a Londres, en un espai de trobada per compartir experiències, reforçar vincles i impulsar noves connexions dins la comunitat UOC.
La benvinguda va anar a càrrec del Francesc Claret, delegat del Govern de la Generalitat al Regne Unit i Irlanda, que va destacar la importància de la presència i la cohesió de la comunitat catalana a l’exterior.
A continuació, el vicerector Manel Jiménez Morales va presentar els principals eixos del seu mandat, centrats en el foment de les aliances estratègiques, la promoció de la cultura i el reforç de la comunitat universitària.
El Benja Anglès, sotsdirector d’Aliances, Comunitat i Cultura, va valorar la diversitat i la qualitat dels perfils professionals dels graduats i graduades de la UOC, destacant el seu paper en la projecció internacional de la universitat.
Finalment, la Laura Tello, responsable de UOC Alumni, va subratllar la capacitat transformadora i l’impacte social de les iniciatives impulsades per la comunitat alumni arreu del món.
Amb aquesta trobada, la UOC fa un pas més en la consolidació de la seva xarxa internacional d’alumni, que vol esdevenir un espai actiu de connexió, col·laboració i creixement compartit entre persones que comparteixen valors, experiències i esperit UOC.