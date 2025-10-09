La comunidad UOC de Londres se reunió el pasado 9 de octubre en la sede de la Delegación del Gobierno de la Generalitat en el Reino Unido e Irlanda (House of Catalonia) para constituir el nodo UOC Alumni Londres, coincidiendo con la visita del vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez Morales.

El acto contó con un gran éxito de convocatoria y reunió a graduados, estudiantes y profesionales vinculados a la universidad que viven en Londres, en un espacio de encuentro para compartir experiencias, reforzar vínculos e impulsar nuevas conexiones dentro de la comunidad UOC.

La bienvenida corrió a cargo de Francesc Claret, delegado del Gobierno de la Generalitat en el Reino Unido e Irlanda, quien destacó la importancia de la presencia y la cohesión de la comunidad catalana en el exterior.

A continuación, el vicerrector Manel Jiménez Morales presentó los principales ejes de su mandato, centrados en el fomento de las alianzas estratégicas, la promoción de la cultura y el refuerzo de la comunidad universitaria.

Benja Anglès, subdirector de Alianzas, Comunidad y Cultura, valoró la diversidad y la calidad de los perfiles profesionales de los graduados y graduadas de la UOC, destacando su papel en la proyección internacional de la universidad.

Finalmente, Laura Tello, responsable de UOC Alumni, subrayó la capacidad transformadora y el impacto social de las iniciativas impulsadas por la comunidad alumni en todo el mundo.

Con este encuentro, la UOC da un paso más en la consolidación de su red internacional de alumni, que busca convertirse en un espacio activo de conexión, colaboración y crecimiento compartido entre personas que comparten valores, experiencias y espíritu UOC.