La comunitat emprenedora de la UOC presenta els seus projectes en unes trobades per tot el paísEntre les idees compartides hi ha una cooperativa que vol transformar el turisme i un programa d'acompanyament a jovent extutelat
La UOC promou espais per a l'emprenedoria, i n'és un exemple les trobades Nexus, en què la comunitat universitària presenta els seus projectes emprenedors arreu del país. Les idees compartides en aquestes sessions són de temes molt variats, i van des de la integració social fins al turisme sostenible. La Universitat vol posar en relleu els projectes emprenedors que desenvolupa la comunitat educativa i, alhora, facilitar espais per establir llaços entre les persones que hi participen.
Les trobades van començar el març a Lleida, Sevilla i Salt amb el lema "Teixint aliances entre la comunitat". A l'abril hi va haver una trobada a Palma i el mes de maig ha començat amb una trobada a Tortosa. En les pròximes setmanes se celebraran a Reus i València.
Alguns dels projectes emprenedors presentats a les trobades són els següents:
● Festival Enre9, de l'estudiant Emiliano Pardo Céspedes, que n'és el cap tècnic i codirector artístic. Es tracta d'un festival d'arts en viu i de carrer que té lloc al barri 09 de Lleida. Busca acostar la cultura a les persones que hi viuen i afavorir la diversitat i el potencial del barri. Enre9 se celebra des del 2022 i enguany arriba a la quarta edició.
● Alfabetización científica y divulgación de la investigación en salud - Talleres infantiles de investigación, de la Fundación Progreso y Salud, de la qual forma part la professora col·laboradora de la UOC María Reyes León Vergara. L'objectiu d'aquests tallers infantils és donar a conèixer, de forma lúdica, diferents conceptes científics, com ara els assaigs clínics o les teràpies avançades.
● Programa d'acompanyament sociolaboral i jurídic a joves migrants extutelats en situació de vulnerabilitat, de l'associació JISR, de la qual és presidenta l'alumni Siham Massaoudi Berjaoui, que va cursar el màster universitari de Psicopedagogia a la UOC. Aquest programa busca facilitar la integració a la societat del jovent sense referents familiars en l'entorn d'acollida i que es trobi en una situació de risc.
● Som Turisme Coop, una cooperativa impulsada, entre d'altres, per Xandra Troyano Gontá, estudiant del doctorat de Turisme i alumni del màster universitari de Turisme Sostenible i TIC a la UOC. Aquesta cooperativa pretén reconduir el turisme cap a un model ecosocial, sostenible i democràtic mitjançant tres àrees d'acció: una plataforma cooperativa, una agència de viatges ecosocial i una consultoria en transició turística.
● Mmm'agrada molt la música Girona és una iniciativa impulsada, entre d'altres, per Josep Bécares, graduat en Educació Social i professor col·laborador de la UOC. És un projecte de dinamització social i cultural que lluita per la independència de totes les persones que pateixen barreres a la participació, tinguin una discapacitat o no. Es tracta d'un cicle estable de concerts inclusius arrelats al territori gironí.