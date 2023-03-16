IN-LAB, el laboratori de la UOC per promoure l'emprenedoria entre les persones amb discapacitatLa iniciativa ha estat impulsada pels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i el TecnoCampus de la Universitat Pompeu Fabra
El 4 d'abril, la UOC celebrarà una jornada per assessorar emprenedors que vulguin llançar projectes inclusius
Emprendre per crear una empresa o un projecte professional és un camí que sol ser llarg i no exempt de complicacions. Si qui es planteja aquesta opció és una persona amb discapacitat, els obstacles es multipliquen de manera important. Ho sap bé Montserrat Reyes, fundadora de Monsegur, una companyia que ofereix assegurances a persones amb discapacitat, a més de serveis de consultoria per a col·lectius que estan en risc de discriminació. "L'ecosistema emprenedor no està pensat per a nosaltres. Les ajudes i subvencions són complicades d'aconseguir i no preveuen les adaptacions que podríem necessitar, i els bancs encara es miren amb recel una persona amb discapacitat que sol·licita finançament per al seu projecte", explica Reyes.
L'empresària col·labora amb l'IN-LAB, un laboratori impulsat per Marta López Costa, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que treballa per promoure i impulsar projectes d'emprenedoria liderats per persones amb discapacitat física i intel·lectual. L'IN-LAB s'erigeix en un espai d'intercanvi d'experiències i vol teixir una xarxa comunitària per facilitar projectes d'emprenedoria inclusius, és a dir, que creïn solucions per a persones que formen part de col·lectius vulnerables. "Tot i que hi ha iniciatives per fomentar l'emprenedoria, sovint no tenen en compte les necessitats específiques de les persones amb discapacitat", assegura la professora de la UOC. "Les persones amb discapacitat s'enfronten a barreres addicionals a l'hora d'emprendre, com ara la manca d'accessibilitat a recursos i serveis o les dificultats per obtenir finançament. A més, també han de lluitar amb la discriminació i els estereotips que hi ha sobre el seu col·lectiu. El projecte busca superar aquestes barreres i crear un entorn més inclusiu per a l'emprenedoria", afirma López Costa, cocoordinadora del grup de recerca GREDU de la UOC.
Al coneixement sobre inclusió laboral de persones amb discapacitat que aporta la UOC s'hi suma l'experiència en emprenedoria del TecnoCampus de la Universitat Pompeu Fabra, que és l'altre soci col·laborador del projecte. També hi participen, com a empreses i entitats col·laboradores, la Fundació ONCE, la Fundació Prevent, l'Associació d'Emprenedoria i Discapacitat (ASEMDIS), la Fundació el Maresme, la Fundació Catalana Síndrome de Down i Discapebox. L'IN-LAB està subvencionat pel Departament de Recerca i Universitats, i ha rebut finançament en el marc de la convocatòria d'ajuts per a projectes amb impacte social.
Primera Jornada Emprenedoria IN-LAB
La primera iniciativa del projecte és la Jornada Emprenedoria IN-LAB, que tindrà lloc el 4 d'abril a l'auditori del campus de la UOC del Poblenou (Barcelona). L'objectiu de la jornada és aportar coneixement científic i experiències sobre emprenedoria, amb un èmfasi especial en els reptes als quals han de fer front els emprenedors amb algun tipus de discapacitat. Hi participaran experts en innovació, com Sílvia Timón, de Thinknovate, una empresa derivada (spin-off) d'elBullifoundation; Laia Rodríguez, del fons inversor Antai Ventures, que ha invertit en empreses emergents (start-ups) com Wallapop o Glovo; Jordi Gusí, de la consultoria TandemSocial; Sabina Lobato, de la Fundació ONCE, i Marc Badia, de la Fundació Catalana Síndrome de Down, entre altres. Durant la jornada es presentaran casos d'èxit de projectes emprenedors inclusius, com ara Specialisterne, integrada per professionals neurodivergents i que ofereix serveis digitals, o Batec Mobility, que crea solucions de mobilitat per a persones amb discapacitat.
Per a Marta López Costa, "és una bona oportunitat per connectar amb altres emprenedors, mentors i experts del sector, connexions que poden ser fonamentals per al creixement i l'èxit dels projectes".
Crear ocupació i generar referents
El fet que el mercat laboral no estigui adaptat a la diversitat fa disminuir les possibilitats que les persones amb discapacitat trobin feina. És per això que emprendre a vegades esdevé una necessitat davant la manca d'alternatives, explica Montserrat Reyes. "Quan el mercat laboral no està adaptat a la diversitat, quan les oportunitats són limitades i la discriminació encara és una realitat, sovint l'única opció viable és crear el nostre propi espai", assenyala des de l'experiència. Els projectes emprenedors que porten a terme les persones d'aquest col·lectiu no només són una oportunitat de treball, sinó que "serveixen per generar referents i demostrar que és possible trencar barreres. A més, un gran nombre d'empreses creades per persones amb discapacitat tenen un fort component social i acaben donant feina a altres persones del col·lectiu que potser no haurien tingut cap oportunitat en el mercat laboral convencional", diu Reyes.
Empreses que busquen solucions: la hackató de l'IN-LAB
Una altra activitat de l'IN-LAB per promoure projectes d'emprenedoria és una hackató que tindrà lloc a l'octubre i en què companyies de diversos sectors econòmics —des de l'alimentació fins a l'educació, entre altres— plantejaran reptes a diversos equips per crear solucions amb una perspectiva inclusiva.
Els projectes seran valorats per un jurat d'experts i els quatre guanyadors tindran l'oportunitat de formar part de la incubadora de la UOC i el TecnoCampus durant un any. Els emprenedors rebran suport econòmic (de 8.000 a 13.000 euros), o bé recursos que els siguin útils per validar i implantar el seu model de negoci. Les persones interessades a participar-hi s'hi podran apuntar des del web de l'IN-LAB quan la convocatòria es faci pública.
Aquesta recerca contribueix als objectius de desenvolupament sostenible 8, treball digne i creixement econòmic, i 10, reducció de les desigualtats.
UOC R&I
La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).
A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.