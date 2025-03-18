Trobada UOC NEXUS - Salt
- Salt (Girona)
- Presencial
- CA
Salt es va convertir el passat 18 de març en epicentre de les iniciatives amb impacte al nostre territori. La Trobada UOC Nexus va reunir la nostra comunitat per mostrar 10 projectes transformadors, cadascun amb una originalitat i impacte social excepcionals.
L'esdeveniment, ple d'idees i d'esperit de col·laboració, va comptar amb la presència del nostre vicerrector d'Aliançes, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez-Morales.
La jornada va fomentar un dinàmic intercanvi d'experiències, gràcies a un espai de networking que va impulsar el treball conjunt. Els projectes, que van abarcar àmbits des de l'educació i la transformació social fins a la tecnologia, l'organització empresarial i el turisme, van generar un estimulant debat.
L'èxit rotund de la Trobada UOC Nexus a Salt reflecteix el ferm compromís de la nostra comunitat amb la innovació i el canvi social, deixant a tots amb ganes de més.
Projectes transformadors: