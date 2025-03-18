Salt se convirtió el pasado 18 de marzo en epicentro de los proyectos con impacto en nuestro territorio. El encuentro UOC Nexus reunió a nuestra comunidad para mostrar 10 proyectos transformadores, cada uno con una originalidad e impacto social excepcionales.

El evento, un hervidero de ideas y colaboración, contó con la presencia de nuestro vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, Manel Jiménez-Morales.

La jornada fomentó un dinámico intercambio de experiencias, gracias a un espacio de networking que impulsó el trabajo conjunto. Los proyectos, que abarcaron desde la educación y la transformación social hasta la tecnología, la organización empresarial y el turismo, generaron un estimulante debate.

El éxito rotundo del encuentro UOC Nexus en Salt refleja el firme compromiso de nuestra comunidad con la innovación y el cambio social, dejando a todos con ganas de más.