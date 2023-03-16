Frente a estas carencias, y en una sociedad cada vez más dominada por la digitalización, la Universitat Oberta de Catalunya y un grupo de universidades y escuelas de países como Bélgica, Finlandia, Lituania y Chequia participan en la creación de una Academia Europea de Profesorado para el Aprendizaje en Línea. El proyecto, denominado E-FORCE (The European Teacher Academy for Online Teaching and Learning), se enmarca en el programa Erasmus+ y será liderado por Marta López Costa y su equipo del grupo de investigación GREDU (Grupo de Investigación en Educación) de la UOC. El objetivo es aumentar el número de docentes con competencias para la enseñanza en línea que, a su vez, sean capaces de formar a otros profesionales, preparar a las escuelas para este marco de enseñanza y llevar a cabo investigación para aprovechar plenamente las oportunidades que brinda la educación en línea.

"E-FORCE reunirá a profesorado en activo y en formación, expertos, formadores de profesorado y proveedores de desarrollo profesional continuado de toda Europa, para colaborar y crear una academia europea innovadora para la enseñanza y el aprendizaje en línea", explica la investigadora de la UOC. En el proyecto se cocrearán y coimpartirán seis programas de la modalidad TTT (teach the teacher) sobre educación en línea, y se pondrán las bases para la colaboración internacional de enseñanzas en línea interdisciplinares.

La UOC, líder en enseñanza en línea

Por su prestigio y solidez en el ámbito de la enseñanza virtual, la UOC ejercerá un papel de liderazgo en E-FORCE. Además de coordinar el proyecto de investigación, la UOC se centrará en el programa de enseñanza en línea asíncrona —es decir, cuando los estudiantes no realizan el proceso de aprendizaje al mismo tiempo— y trabajará junto con la Escola Pia de Catalunya, que acogerá a docentes en prácticas. Las otras universidades y centros que participan en el proyecto son Universidad de Gante (Bélgica), D-Teach (Bélgica), Sint-Jozefsinstituut (Bélgica), Universidad de Jyväskylä (Finlandia), Taivassalon Yhtenäiskoulu (Finlandia), Universidad Masaryk (Chequia), Gymnázium Brno, Elgartova (Chequia), Universidad de Tecnología de Kaunas (Lituania) y Radviliskio Grazinos Pagrindine Mokykla (Lituania), además del socio d-tech online, que se encargará de las labores de gestión y diseminación del proyecto.

La academia se alinea con los objetivos establecidos en el espacio europeo de educación superior, que incluyen el fomento de un espacio de aprendizaje europeo que beneficie a todo el alumnado, profesorado e instituciones, con un enfoque en la educación inclusiva, las capacidades digitales y la colaboración internacional. El proyecto ha recibido una financiación de 1,8 millones de euros y tendrá una duración de tres años. Está previsto poner en marcha la academia entre el segundo y el tercer año.

López Costa afirma que "el profesorado que se forme en la academia será más consciente de las oportunidades y el potencial que puede ofrecer la educación en línea dentro de sus instituciones y escuelas, y, de ese modo, podrá proporcionar un plan de estudios de alta calidad en enseñanza virtual". El proyecto promoverá "entornos de aprendizaje adaptables y accesibles para todo el alumnado, independientemente de las diferencias geográficas, socioeconómicas o de género", comenta López Costa, alineándose con los valores que defiende la Comisión Europea.

Mejorar la enseñanza en línea asíncrona y síncrona

Los investigadores aportarán buenas prácticas adoptadas en las respectivas instituciones, y diseñarán los programas de la academia mediante la metodología ADDIE (analysis, design, development, implementation and evaluation). La academia se centrará, principalmente, en mejorar las competencias en la enseñanza en línea síncrona —es decir, cuando los alumnos aprenden al mismo tiempo— y asíncrona. "De este modo, se quieren abordar las diversas necesidades de aprendizaje del alumnado en un mundo conectado digitalmente", afirma la profesora de la UOC.

La movilidad internacional, clave en el aprendizaje colaborativo

El proyecto desarrollará un modelo de movilidad en línea, híbrido y mixto, que permita al profesorado participar en su formación inicial y en el desarrollo profesional continuado. De este modo, docentes de distintos países podrán aprender de forma colaborativa. "El profesorado que participe en la academia se beneficiará de las redes de todos los socios del proyecto, y, mediante los programas de movilidad, obtendrá conocimiento sobre los distintos sistemas educativos europeos", añade la investigadora de la UOC.





La UOC también lidera OpenEU, la primera universidad abierta europea

La Universidad, además, lidera la alianza OpenEU, la primera universidad abierta paneuropea que agrupa catorce universidades y trece asociaciones académicas, empresariales, rurales, municipales y civiles de toda Europa. El objetivo de OpenEU es reforzar la dimensión digital, ecológica y social del espacio europeo de educación superior (EEES) ofreciendo acceso a una educación superior de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todo el mundo, facilitando experiencias internacionales accesibles y medioambientalmente sostenibles para todo el estudiantado e impulsando la transformación digital de las instituciones.



Esta investigación beneficia al objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número cuatro, sobre educación de calidad.

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