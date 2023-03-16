La UOC lidera la creació d'una acadèmia europea per formar professorat en l'ensenyament en líniaEl projecte reuneix dotze universitats i escoles de quatre països europeus
L'acadèmia posarà la llavor per a la col·laboració internacional d'ensenyaments en línia en diferents disciplines
Tot i que hi ha programes que donen suport al professorat en la utilització de les tecnologies digitals tant a escala europea com espanyola, la realitat és que no hi ha xarxes estructurades per a la formació del professorat, tant d'infantil com de primària i secundària, en l'ensenyament i l'aprenentatge en línia. Així doncs, la majoria dels docents no tenen les competències necessàries per proporcionar un bon ensenyament en l'entorn virtual, que són diferents de les que requereix l'entorn presencial.
Per a Marta López Costa, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), "una de les causes pot ser la manca de preparació per fer una transició de l'ensenyament presencial al virtual. A molts centres educatius els manquen estratègies i capacitats per portar a terme un ensenyament en línia de manera efectiva". Competències com el coneixement d'eines digitals, uns models d'avaluació específics o la gestió d'equips en línia formen part de metodologies pedagògiques específiques de l'ensenyament virtual que no aprenen els estudiants de Magisteri i els docents durant la seva formació”, explica López Costa.
“A molts centres educatius els manquen estratègies i capacitats per portar a terme un ensenyament en línia de manera efectiva”
Davant d'aquestes mancances, i en una societat cada vegada més dominada per la digitalització, la Universitat Oberta de Catalunya i un grup d'universitats i escoles de països com Bèlgica, Finlàndia, Lituània i Txèquia participen en la creació d'una Acadèmia Europea de Professorat per a l'Aprenentatge en Línia. El projecte, anomenat E-FORCE (The European Teacher Academy for Online Teaching and Learning), s'emmarca en el programa Erasmus+ i serà liderat per Marta López Costa i el seu equip del grup de recerca GREDU (Grup de Recerca en Educació) de la UOC. L'objectiu és augmentar el nombre de docents amb competències per a l'ensenyament en línia que, al seu torn, siguin capaços de formar altres professionals, preparar les escoles per a aquest marc d'ensenyament i portar a terme investigació per aprofitar plenament les oportunitats que ofereix l'educació en línia.
"E-FORCE aplegarà professorat en actiu i en formació, experts, formadors de professorat i proveïdors de desenvolupament professional continuat de tot Europa, per col·laborar i crear una acadèmia europea innovadora per a l'ensenyament i l'aprenentatge en línia", explica la investigadora de la UOC. En el projecte es cocrearan i es coimpartiran sis programes de la modalitat TTT (teach the teacher) sobre educació en línia, i es posaran les bases per a la col·laboració internacional d'ensenyaments en línia interdisciplinaris.
La UOC, líder en ensenyament en línia
Pel seu prestigi i solidesa en l'àmbit de l'ensenyament virtual, la UOC exercirà un paper de lideratge a E-FORCE. A banda de coordinar el projecte de recerca, la Universitat se centrarà en el programa d'ensenyament en línia asíncron —és a dir, quan els estudiants no fan el procés d'aprenentatge al mateix temps— i treballarà juntament amb l'Escola Pia de Catalunya, que acollirà docents en pràctiques. Les altres universitats i centres que hi participen són Universitat de Gant (Bèlgica), D-Teach (Bèlgica), Sint-Jozefsinstituut (Bèlgica), Universitat de Jyväskylä (Finlàndia), Taivassalon Yhtenäiskoulu (Finlàndia), Universitat Masaryk (Txèquia), Gymnázium Brno, Elgartova (Txèquia), Universitat de Tecnologia de Kaunas (Lituània) i Radviliskio Grazinos Pagrindine Mokykla (Lituània), a més del soci d-tech online, que farà el treball de gestió i disseminació del projecte.
L'acadèmia s'alinea amb els objectius establerts a l'espai europeu d'educació superior, que inclouen el foment d'un espai d'aprenentatge europeu que beneficiï tot l'alumnat, el professorat i les institucions, amb un enfocament en l'educació inclusiva, les capacitats digitals i la col·laboració internacional. El projecte ha rebut un finançament d'1,8 milions d'euros i tindrà una durada de tres anys. Està previst que l'acadèmia es posi en marxa entre el segon i el tercer any.
López Costa afirma que "el professorat que es formi a l'acadèmia serà més conscient de les oportunitats i del potencial que l'educació en línia pot oferir dins les seves institucions i escoles, i, d'aquesta manera, podrà proporcionar un pla d'estudis d'alta qualitat en ensenyament virtual". El projecte promourà "entorns d'aprenentatge adaptables i accessibles per a tot l'alumnat, independentment de les diferències geogràfiques, socioeconòmiques o de gènere", diu López Costa, tot alineant-se amb els valors que defensa la Comissió Europea.
Millorar l'ensenyament en línia asíncron i síncron
Els investigadors aportaran bones pràctiques adoptades en les respectives institucions, i dissenyaran els programes de l'acadèmia mitjançant la metodologia ADDIE (analysis, design, development, implementation and evaluation). L'acadèmia se centrarà, principalment, a millorar les competències en l'ensenyament en línia síncron —és a dir, quan els alumnes aprenen al mateix temps— i asíncron. "D'aquesta manera, es volen abordar les diverses necessitats d'aprenentatge de l'alumnat en un món connectat digitalment", explica la professora de la UOC.
La mobilitat internacional, clau en l'aprenentatge col·laboratiu
El projecte desenvoluparà un model de mobilitat en línia, híbrid i mixt, que permeti al professorat participar en la seva formació inicial i en el desenvolupament professional continuat. Així, docents de diferents països podran aprendre de manera col·laborativa. "El professorat que participi en l'acadèmia es beneficiarà de les xarxes de tots els socis del projecte, i, mitjançant els programes de mobilitat, obtindrà coneixement sobre els diferents sistemes educatius europeus", afegeix la investigadora de la UOC.
La UOC lidera també Open EU, la primera universitat oberta europea
A més, la Universitat lidera l'aliança OpenEU, la primera universitat oberta paneuropea, que agrupa catorze universitats i tretze associacions acadèmiques, empresarials, rurals, municipals i civils de tot Europa. L'objectiu d'OpenEU és reforçar la dimensió digital, ecològica i social de l'espai europeu d'educació superior (EEES), oferint accés a una educació superior de qualitat i a un aprenentatge al llarg de la vida per a tothom, facilitant experiències internacionals accessibles i ambientalment sostenibles per a tot l'estudiantat i impulsant la transformació digital de les institucions.
Aquesta recerca beneficia l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número quatre, sobre educació de qualitat.
Finançat per la Unió Europea (10119623). Tanmateix, els punts de vista i les opinions expressades són únicament dels autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea ni els de l’Agència Executiva Europea d’Educació i Cultura (EACEA). Ni la Unió Europea ni l’autoritat atorgant poden fer-se’n responsables.
🎓La UOC lidera la creació d'una acadèmia europea per formar professorat en l'ensenyament en línia— UOCuniversitat (@UOCuniversitat) March 21, 2025
➡️El projecte, anomenat E-FORCE, reuneix dotze universitats i escoles de quatre països europeus.
E-FORCE s'emmarca en el programa Erasmus+ i serà liderat per la investigadora… pic.twitter.com/f8IbFoHQOH
UOC R&I
La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle XXI mitjançant l'estudi de la interacció de la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.
Els més de 500 investigadors i investigadores i més de 50 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-learning research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).
A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital mitjançant l'eLearning Innovation Center (eLinC), i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.
Els objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu.